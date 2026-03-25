Tu ombligo: ese gran olvidado en la higiene personal que esconde casi 70 especies distintas de bacterias

El ombligo es una de las zonas del cuerpo que más pasa desapercibida en la rutina diaria de higiene… y también una de las que más bacterias puede acumular. Su forma —una pequeña cavidad en la piel— lo convierte en un lugar perfecto para que se acumulen restos de sudor, células muertas, pelusa de la ropa y microorganismos.

De hecho, estudios han llegado a identificar decenas de especies diferentes de bacterias en un solo ombligo, muchas de ellas inofensivas, pero que pueden generar mal olor o incluso pequeñas infecciones si no se mantiene una higiene adecuada. La humedad, especialmente en personas con ombligos más profundos, favorece la proliferación de estos microorganismos.

La buena noticia es que limpiarlo correctamente es muy sencillo. Basta con incorporar un pequeño gesto a la rutina de ducha: lavarlo suavemente con agua tibia y un poco de jabón neutro, sin necesidad de frotar con fuerza. En el caso de ombligos más profundos, se puede utilizar un bastoncillo ligeramente humedecido para eliminar restos acumulados. Después, es importante secar bien la zona, ya que la humedad es el principal factor que favorece la aparición de bacterias.

No se trata de obsesionarse, pero sí de no olvidarlo.

La "biodiversidad" del ombligo

El ombligo humano es un ecosistema microscópico muy, muy diverso, más de lo que puedes llegar a imaginar: albergan casi 70 especies distintas de bacterias. Estudios científicos han identificado un total de más de 2.300 tipos de bacterias diferentes en los ombligos de los voluntarios analizados, siendo la mayoría inofensivas y parte de la flora natural de la piel.