Multado con 200 euros un conductor que llevaba la baliza v-16 pero no respetar esta señal internacional: la Guardia Civil extrema su vigilancia de cara a la Semana Santa
Desde el pasado 1 de enero, la baliza V-16 es obligatoria, pero la DGT insiste en que el respeto a las señales, como el STOP, es fundamental para evitar accidentes y multas de 200 euros
B.D.
La baliza v-16 conectada con la Dirección General de Tráfico (DGT) es obligatoria en todos los coches españoles desde el pasado 1 de enero. Sin embargo, llevar este dispositivo de seguridad no te hace inmune a cumplir el resto de normas de tráfico, como la señal internacional que todos los conductores conocen y que te puede acarrear una multa de 200 euros. Y ojo, porque la Guardia Civil está extremando la vigilancia de cara a la campaña de Semana Santa.
Y es que dentro del reglamento de conducción hay una señal internacional que se conoce en todo el mundo como es la señal de STOP. Esta señal obliga a todos los conductores a parar su vehículo y puede estar colocada de forma vertical, como horizontal. Sin embargo, algunos conductores la confunden con el ceda el paso, que no siempre obliga a parar, y claro, al no detenerse, puede supone una multa de 200 euros.
Accidentalidad
Sin embargo, desde la DGT insisten en que "Ignorar la prioridad de paso es uno de los factores con mayor presencia en la accidentalidad vial", de ahí la necesidad de cumplir con el reglamento de conducción.
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