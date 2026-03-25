Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas que puedes encontrar: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros

Es tiempo de renovar la ropa de hogar, así que no lo dudes y vete a Lidl donde tienen las toallas más baratas que puedes encontrar. Están disponibles en cuatro colores y solo cuesta 3,49 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellas.

Se trata de unas toallas de gran tamaño, con unas medidas de 70 x 140 cm.

Con estas toallas, en Lidl aseguran que "apoyamos el cultivo sostenible de algodón en África", ya que están hechas de algodón puro.

Además, son de secado rápido y ligero; además de ser fáciles de cuidar, absorbentes y resistentes.

Están disponibles en colores beige, gris, menta, rosa.

Toallas

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que estas toallas que antes costaban 3,99 euros, tienen ahora un 12 por ciento de descuento, y se quedan en 3,49 euros.