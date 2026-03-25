Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Luto en Villaralbo: un niño ahogado en una piscinaAgorafobia severa en SanabriaTestimonio de Miss Transs Zamora tras la agresiónRecoletas Zamora - Unicaja Mijas
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas que puedes encontrar: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros

Con un 12 por ciento de descuento, las toallas de Lidl, de 70 x 140 cm, están disponibles en colores como beige, gris, menta y rosa, apostando por el algodón sostenible

Exterior de una gran superficio de Lidl en España

Exterior de una gran superficio de Lidl en España / Lidl

B.D.

Es tiempo de renovar la ropa de hogar, así que no lo dudes y vete a Lidl donde tienen las toallas más baratas que puedes encontrar. Están disponibles en cuatro colores y solo cuesta 3,49 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellas.

Se trata de unas toallas de gran tamaño, con unas medidas de 70 x 140 cm.

Con estas toallas, en Lidl aseguran que "apoyamos el cultivo sostenible de algodón en África", ya que están hechas de algodón puro.

Además, son de secado rápido y ligero; además de ser fáciles de cuidar, absorbentes y resistentes.

Están disponibles en colores beige, gris, menta, rosa.

Noticias relacionadas y más

Toallas

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que estas toallas que antes costaban 3,99 euros, tienen ahora un 12 por ciento de descuento, y se quedan en 3,49 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents