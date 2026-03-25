Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el pijama de primavera para hombre más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 4,99 euros
Una oportunidad inmejorable
B.D.
Llega la primavera y ya podemos empezar a ponernos cosas un poco más frescas, como los pijamas que acaban de lanzar en Lidl, que son los más baratos del mercado. Hay dos modelos disponibles por solo 4,99 euros.
Se trata de un pijama corto para hombre con el que Lidl asegura que "apoyamos el cultivo sostenible de algodón en África", y es que es de una comodidad agradable gracias al algodón puro.
Pijama. / Lidl
El modelo en azul marino lleva una camiseta con cuello redondo y tapeta de botones; y pantalones cortos con cintura elástica integrada, abertura con cierre de botón y bolsillos laterales.
En cuanto al modelo en azul, lleva una camiseta con cuello redondo y pantalones cortos con cómoda cintura elástica, abertura con cierre de botón y bolsillos laterales.
Su precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este pijama tenía un precio de 5,99 euros, pero ahora tiene un 16 por ciento de descuento y se queda en 4,99 euros.
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