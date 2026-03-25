El inesperado regalo de la Seguridad Social para los padres con más de dos hijos: hasta 1.000 euros por familia

Traer un hijo al mundo es una de las decisiones más trascendentales que existen. Sin embargo, cuando el embarazo llega de forma imprevista, los futuros padres disponen de nueve meses para reorganizar sus finanzas y prepararse para los nuevos gastos que se avecinan.

Para apoyar a las familias en esta etapa, la Seguridad Social ofrece una ayuda económica de pago único destinada a colectivos específicos que enfrentan mayores retos económicos.

¿En qué casos se puede solicitar?

Esta prestación está diseñada para nacimientos o adopciones ocurridos a partir del 16 de noviembre de 2007, siempre que el evento haya tenido lugar en España (o sea reconocido por autoridades españolas) y se cumpla alguna de estas condiciones:

Familias numerosas: Aquellas que ya tienen este título o que lo adquieren con el nuevo nacimiento/adopción.

Familias monoparentales: Hogares donde el hijo convive y depende de un solo progenitor que actúa como único sustento.

Discapacidad: Cuando la madre o el padre presentan una discapacidad igual o superior al 65%.

Requisitos para los beneficiarios

Para acceder a este pago, los progenitores o adoptantes deben cumplir con los siguientes puntos:

Residencia: Vivir de manera legal en territorio español.

Límite de ingresos: No superar los ingresos anuales fijados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Si ambos padres conviven, se suman las rentas de ambos para el cálculo.

Incompatibilidad: No estar recibiendo otras ayudas de la misma naturaleza en otros regímenes públicos.

¿Quién recibe el dinero?

Si los padres conviven, deben decidir de mutuo acuerdo quién la solicita (si no hay acuerdo, la recibe la madre).

Si no conviven, el beneficiario será quien tenga la guarda y custodia.

En casos de orfandad o abandono, la ayuda la recibirá el tutor legal.

Cuantía de la prestación

La ayuda consiste en un pago único de 1.000 €.

Pago íntegro: Se abona si los ingresos de la unidad familiar no superan el límite establecido.

Pago parcial: Si los ingresos superan ligeramente el límite, pero son inferiores a la suma del límite más los 1.000 €, se entregará la diferencia correspondiente.