El drástico cambio que tendrán las habitaciones de hotel desde 2030: la norma europea bajo la que se regirán a partir de entonces

Si eres un habitual usuario de hoteles, ya sea por cuestiones de trabajo o de ocio, debes saber que estas habitaciones sufrirán un drástico cambio en 2030 debido a una norma europea bajo la que se regirán a partir de entonces.

Y es que hay una característica que tienen la mayoría de ellas que dejarás de ver. Nos estamos refiriendo a los amenities, esos botecitos con champú y gel que suelen dejar en las habitaciones para que los huéspedes disfruten de ellos. Unos botecitos que muchas personas también se dedican a coleccionar como recuerdo de su estancia en el hotel.

Pues va a haber una nueva normativa que afectará a toda la UE que eliminará estos botecitos y los sustituirá por dispensadores, que son rellenables y mucho más comprometidos con el medio ambiente.

Una medida que no solo afectará a los hoteles, ya que lo que se persigue es luchar contra los productos de usar y tirar, así que estarán afectados también otros establecimientos hosteleros.

De momento, y aunque habrá que esperar hasta 2030, en algunos países ya se están aplicando medidas al respecto.

Francia

Llamativo es el caso de Francia, donde los establecimientos de comida rápida no pueden dar vasos ni platos de un solo uso, sino que tienen que ser reutilizables.