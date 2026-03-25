Aviso a los conductores de coches eléctricos tras la subida del combustible: "Buscar un espacio resguardado"

El 46% de los españoles apoya la moratoria europea a los coches de gasolina y diésel, que podrán comercializarse más allá de 2035, y es que el 71,2% de los españoles tiene en la actualidad un coche con motor de combustión y solo un 8,1% contempla cambiarlo por uno eléctrico en los próximos cinco años, según se desprende del último barómetro realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente a marzo.

El organismo presidido por José Félix Tezanos pregunta por la decisión de la Comisión Europea de permitir la venta de coches de combustión después de 2035, a lo que el 46,8% de la encuesta ha dicho estar "muy de acuerdo" o "bastante de acuerdo", frente a un 38,2% que está en contra.

En la encuesta, el CIS pregunta sobre si en la actualidad posee un coche, a lo que el 77,2% de los encuestados ha respondido afirmativamente, y de qué tipo es: el 30,3% dice que es gasolina, el 40,9% dice que es diésel, un 9,9% híbrido y solo un 2% eléctrico.

A renglón seguido, la encuesta pregunta a los usuarios si tienen pensado adquirir un coche eléctrico en los próximos cinco años, a lo que un 8,1% responde que sí, un 56,4% que no y un 33,6% dice que o bien no tiene coche o ya tiene un eléctrico.

De esas personas que tienen un gasolina o un diésel y piensan cambiarse a uno eléctrico, el 51% alega que lo hacen por razones medioambientales, mientras que un 21,8% apunta como motivación al ahorro de combustible y energía, un 8,5% a beneficios de movilidad como acceso a zonas de bajas emisiones y un 4% al ahorro en el mantenimiento del vehículo.

La encuesta también se interesa por el grado de satisfacción de los usuarios con sus respectivos coches. Entre los que tienen un coche gasolina o diésel, el 92,7% afirma estar entre "muy satisfecho" y "bastante satisfecho", mientras que entre aquellos que tienen un híbrido o un eléctrico ese porcentaje se sitúa en un nivel similar del 92,1%.

Y a los propietarios de coches eléctricos, ojo con el frío… La Dirección General de Tráfico (DGT) amplía estas precauciones a los propietarios de coches eléctricos, que pueden verse seriamente afectados por las condiciones climatológicas de la borrasca. "¿Sabías que los vehículos #eléctricos son más sensibles a las bajas temperaturas? Cuando el termómetro baja, tanto la capacidad como el rendimiento de su batería se ven afectado", expresan a través de su cuenta oficial de la red social X.

Tal y como explica la revista de la DGT, "a diferencia de los coches de combustión, los eléctricos participan de un proceso más sensible al termómetro porque su sistema central (la batería) no genera calor de forma inherente, por lo que los efectos de las bajas temperaturas se hacen mucho más evidentes. Cuando el termómetro baja, tanto la capacidad como el rendimiento de una batería de vehículo eléctrico se ven muy afectados. Y es que las reacciones químicas que permiten liberar energía y aceptar carga se ralentizan, por lo que el coche puede sufrir una disminución de autonomía y alargar los tiempos de carga. Por ello, es fundamental adoptar ciertos hábitos".