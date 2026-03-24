Música por IA en Spotify: el 97% de los oyentes no la distingue

La inteligencia artificial avanza en todos los sectores, y la música no es una excepción. Cada vez es más habitual encontrar artistas completamente digitales en plataformas como Spotify, un fenómeno que está abriendo debates sobre derechos de autor, originalidad y la forma en que se consumen los contenidos musicales.

Según recoge la web especializada estafa.info, algunos de estos artistas creados con inteligencia artificial ya han alcanzado gran notoriedad. Entre ellos se encuentran Noonoouri, que firmó un contrato con Warner Music; Butterbro, que se convirtió en una revelación en Alemania; y FN Meka, un rapero generado con IA que superó los 10 millones de seguidores en TikTok.

Un fenómeno que los oyentes apenas distinguen

La presencia de música creada por inteligencia artificial ha llegado a tal nivel que muchos oyentes no son capaces de diferenciarla de la música hecha por personas.

Un estudio realizado por la plataforma Deezer junto a la empresa de investigación Ipsos revela un dato sorprendente: el 97% de las personas no distingue la diferencia entre una canción creada por humanos y otra generada con IA.

En muchos casos, las canciones que más éxito tienen en plataformas como Spotify son aquellas que alcanzan un alto nivel de perfeccionamiento, hasta el punto de parecer interpretadas por un artista real con personalidad propia. Sin embargo, el avance de esta tecnología también ha generado preocupación en parte de la industria musical.

La reacción de algunos músicos

Diversos artistas han criticado el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a la música. Entre ellos figuran Nick Cave y Paul McCartney.

Este último participó en la grabación de ‘Is This What We Want?’, un tema que mezcla sonido ambiente como forma de protesta ante la falta de regulaciones gubernamentales sobre la inteligencia artificial.

Uno de los principales cuestionamientos es que los programas de creación musical utilizan estilos, técnicas y modulaciones de artistas humanos para generar nuevas composiciones. Para muchos músicos, esto deja fuera elementos que consideran fundamentales en el arte: las emociones, las experiencias y los sentimientos propios de las personas.

Cuando la IA también se usa para cometer fraude

Pero el uso de la inteligencia artificial en la música no se limita a la creación de canciones. Desde estafa.info destacan que también se ha utilizado para inflar reproducciones en plataformas como Spotify mediante bots.

El sistema consiste en subir canciones creadas con IA bajo nombres de artistas inventados y luego utilizar programas automáticos para reproducirlas miles de veces. De esta forma se inflan las cifras y se obtienen ingresos de las plataformas de streaming.

Uno de los casos más conocidos es el de Michael Smith, un estadounidense que desarrolló un software para que bots reprodujeran canciones generadas con IA que él mismo había subido a Spotify. Con este sistema logró defraudar más de 10 millones de dólares.

Finalmente fue detectado y ahora enfrenta cargos por fraude electrónico y blanqueo de capitales.

El caso pone sobre la mesa otro problema: el dinero que estos sistemas fraudulentos generan se resta del fondo común con el que las plataformas pagan a los músicos reales, afectando directamente a quienes viven de su trabajo creativo.