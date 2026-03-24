Multado con 100 euros por bajarse del coche echar gasolina, que se ha encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia

El gasoil ha roto la barrera de los dos euros por litro, haciendo un roto en el bolsillo de los españoles en general y de los transportistas en particular, que avisan de un nuevo parón, sólo paradejar de trabajar a pérdidas. Con el precio del petróleo rondando los 100 dólares por barril, tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán la escalada de precios de la energía ha tenido un protagonista claro: los carburantes. Diésel y gasolina se han incrementado en las últimas dos semanas en alrededor del 25% y del 15%, respectivamente. Y el temor de que puedan sobrepasar la barrera psicológica de los 2 euros se acentúa según se acerca uno de los momentos de más tráfico del año, la Semana Santa.

El viernes pasado repostar un coche con gasóleo costaba una media de 1,834 euros por litro, mientras que hacerlo con gasolina, 1,708 euros por litro, según los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Pero el coste del carburante se reduce a 1,137 euros por litro y 0,939 euros por litro, respectivamente. El resto del importe son impuestos. Es decir, más del 40% del coste de los carburantes son gravámenes.El diésel y la gasolina están gravados en España con un impuesto especial de hidrocarburos, que es una cantidad fija por litro, y, por tanto, no varía con el incremento del coste de la energía. En el caso de la gasolina, este impuesto especial asciende a 0,473 euros por litro y en el del gasóleo, a 0,379 euros por litro. Al impuesto especial se añade un IVA con un tipo general del 21%, que aplica sobre el precio antes de impuestos más el impuesto especial.

Por lo tanto, realiza un viaje puede salir bastante caro estos días. Sobre todo con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, donde se prevé que se produzcan millones de desplazamientos por todo el país. Pero, a la hora d eechar gasolina, tienes que tener en cuenta no cometer este error si no quieres ser multado. Si vas con prisas y no esperas a que un empleado te atienda, te podrán multar con hasta 100 euros.

En estas estaciones los operarios están formados para realizar esta tarea y, aunque echar gasolina pueda parecer sencillo y sin peligros, existen algunos errores que muchos suelen cometer en las gasolineras de autoservicio. Estas mismas tienen una categoría especial, por lo que aquí si te permiten servirte tú mismo. No obstante, en estas estaciones también hay reglas que se deben seguir. Por ejemplo, todas están obligadas a tener guantes y papel en los surtidores. Es preciso señalar que en la propia gasolinera habrá alguna etiqueta o identificativo que dirá claramente que puede usarse de autoservicio. Así pues, ya sabes que en las gasolineras tradicionales no está permitido echarse uno mismo la gasolina en el vehículo. Deberás esperar a que algún operario te atienda, pues ellos saben manejar estas sustancias inflamables y solo podrás servirte tú en las de autoservicio.

Igualmente, no hay que olvidarse de que una buena planificación del repostaje hará evitar al conductor enfrentarse a uno de los mayores problemas a los que puede enfrentarse alguien con su coche: quedarse sin gasolina en mitad de una carretera, especialmente si se trata de una vía de alta velocidad, como una autovía o una autopista. Además del riesgo que supone para los pasajeros del propio coches y otros que circulen por la zona, no hay que olvidarse de que quedarse sin combustible en el depósito podría ser constitutivo de una sanción económica por parte de la DGT.