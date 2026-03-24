Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en Semana Santa en Zamora: AEMET confirmaLagunas de Villafáfila: la Junta invierte 600.000 eurosOleada de robos en BenaventeVandalismo mural ZamoraVivienda protegida en Aliste (Zamora)
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las deportivas de hombre más baratas del marcado: disponibles en dos modelos por solo 8,99 euros

Llevan los colores corporativos del supermercado

Exterior de un supermercado de Lidl en España

Exterior de un supermercado de Lidl en España / Lidl

B.D.

Si eres un fan de Lidl no puedes perderte esta oferta, las deportivas de hombre más baratas del mercado, con sus colores corporativos, que están disponibles en dos modelos por 8,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellas.

Son unas zapatillas clásicas con una suela ligera de TPR, interior de tela y acolchado en la lengueta y en el borde de la caña.

Además, están disponibles en tallas de las 41 a la 46.

Unas zapatillas con las que seguro llamarás la atención y muchos te preguntarán que dónde las has comprado. Pues únicamente las tienes disponibles en Lidl, que además tiene toda una línea de productos con los colores corporativos, sólo para los más fans de Lidl.

Noticias relacionadas y más

Precio

¿Y cuánto cuestan? Pues originariamente tenían un precio de 12,99 euros, pero ahora tienen un descuento del 30 por ciento, con lo que se quedan en 8,99 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents