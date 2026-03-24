Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de platos más barato del mercado: un juego completo por menos de 8 euros

La cadena Lidl se suma al estilo parisino y pone a la venta una serie de platos con un diseño muy actual. Así, la temporada de cenas entre amigos puede comenzar gracias a esta referencia a Emily in Paris que divierte e inspira a la vez que aportan un toque chic y accesible. Nada ostentoso, pero con un toque alegre. La apuesta es clara: platos gráficos que cuentan una historia. Así, la selección de Lidl apuesta por un estilo fresco y urbano. Además, el formato de postre facilita una presentación alegre.

El formato de ración facilita una presentación atractiva. Las piezas se pueden combinar con vasos sencillos. Por otro lado, un mantel de un tejido neutro resalta los motivos sin recargar el conjunto.

La disponibilidad varía según las tiendas. Por eso, es mejor estar atento a las nuevas llegadas, que suelen ser agitarse rápidamente. Estos platos, inspirados en el universo de Emily in Paris, tienen un diámetro de 19,2 cm, ideal para el entrante o el postre. En Lidl, el juego cuesta menos de 8 euros, lo que lo hace muy asequible.

Agencia ATLAS

Con este juego de platos puedes combinar estas piezas con tu vajilla actual y el resultado es armonioso y espontáneo. Y es que lo mejor es que esta pequeña compra aporta un toque fotogénico sin esfuerzo. Por lo tanto, la cadena Lidl cumple con la relación calidad-precio. Su bajo precio no impide que la ropa sea de buena calidad y con este juego de paltos triunfarás en una comida o cena con amigos en casa, dado el buen gusto de la vajilla.

Limpieza

Limpiarlos no puede ser más sencillo. Limpia sin frotar con la parte suave de la esponja. A continuación, guárdalos en posición vertical para reducir el roce. Por otro lado, evita los cambios bruscos de temperatura. Para una cena improvisada, sácalos a la mesa con un plato de pasta, a, la mesa ganará en elegancia en cuestión de minutos.