Isabel Pantoja y Kiko Rivera: la supuesta operación secreta que habría enfrentado a madre e hijo

El próximo lunes 30 de marzo a las 23:00 horas, Telecinco emitirá una nueva entrega de ‘El Precio de… Cantora’, el programa conducido por Santi Acosta que vuelve a poner el foco en uno de los episodios más comentados del universo de Isabel Pantoja.

Según informa Mediaset, el espacio contará con el testimonio de Begoña Gutiérrez del Amo, quien en su día fue road manager y amiga de la tonadillera. En el programa, explicará por primera vez cuál fue su papel como mediadora en la venta de la deuda de la finca Cantora a un empresario extranjero.

De acuerdo con su relato, para esa operación habría contado con la colaboración de Kiko Rivera. Según sostiene, el DJ habría actuado a espaldas de su madre con el objetivo de desprenderse de su parte de la herencia de Paquirri y obtener un beneficio económico.

Audios, documentos y nuevas piezas del conflicto familiar

El programa no solo se apoyará en testimonios. Tal y como recoge la web de Mediaset, El Precio de… Cantora mostrará audios, mensajes y documentos inéditos que, según Begoña Gutiérrez, demostrarían la existencia de esa operación.

Estas pruebas situarían ese episodio en el origen del distanciamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, una ruptura familiar que ha protagonizado titulares durante años.

Además, el espacio aportará declaraciones relacionadas con la dinámica familiar y el conflicto surgido en torno a la herencia de Paquirri. También ofrecerá una reconstrucción de un momento clave: cuando Kiko Rivera habría encontrado objetos de su padre en una habitación de Cantora, un hallazgo que, según el programa, marcaría un antes y un después en su relación con la artista.

Entre el material que se emitirá también habrá imágenes inéditas del desalojo de la finca, uno de los episodios más comentados en torno a la propiedad.

Otros testimonios que amplían la historia

La nueva entrega del programa incluirá también otros relatos vinculados al entorno de la cantante. Uno de ellos será el del ahijado de Tere Pollo, persona de confianza de Isabel Pantoja durante décadas.

Según su testimonio, habría realizado traslados de grandes cantidades de dinero en efectivo a una entidad bancaria en Gibraltar, movimientos que, de acuerdo con su relato, se remontarían a la época de Encarna Sánchez.

El programa contará además con la participación de Pepi Valladares, que ofrecerá su versión sobre la gestión económica de la artista durante ese periodo.

Con todos estos testimonios y documentos, ‘El Precio de… Cantora’ promete arrojar nueva luz sobre uno de los capítulos más polémicos vinculados a Cantora y al entorno de Isabel Pantoja, según recoge Mediaset.