El 98% de las familias españolas supervisa las compras online de sus hijos

El comercio electrónico ya forma parte del día a día en muchos hogares españoles, pero cuando se trata de adolescentes, las compras por internet suelen producirse bajo la supervisión de los padres.

De acuerdo con un estudio realizado con 1.032 familias, el comercio digital convive con la tienda física en los hábitos de consumo de los jóvenes. Tal y como se explica en Amazon, el 93,4% de los adolescentes sigue prefiriendo comprar en establecimientos físicos, aunque el canal online gana cada vez más peso y el 62,7% ya realiza compras por internet.

El fenómeno que domina las compras: los padres compran por sus hijos

Uno de los datos más llamativos del estudio es el llamado fenómeno de la “compra vicaria”.

Tal y como señalan desde Amazon, el 82,6% de los padres realiza compras online a petición de sus hijos. En la mayoría de los casos, los adolescentes eligen el producto y los adultos se encargan de completar la transacción.

Los artículos más solicitados son:

Ropa y calzado (53,5%)

Videojuegos y productos digitales (25,1%)

Electrónica (21,2%)

Las razones son diversas. El 42,7% de los padres lo hace por responsabilidad parental, mientras que el 35,2% señala que sus hijos no tienen métodos de pago válidos.

Supervisión y educación financiera en casa

Las familias también ejercen un control directo sobre el consumo digital de sus hijos. Según recoge Amazon, el 44,15% revisa activamente lo que compran los adolescentes, mientras que el 42,59% exige autorización previa antes de cualquier compra online.

Este proceso va acompañado de una educación financiera constante. El 92,7% de los padres asesora a sus hijos para evitar el despilfarro, el 90,1% establece límites de aprobación para compras de importe elevado y el 84,1% mantiene conversaciones frecuentes sobre gestión del dinero.

Para Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud, este proceso forma parte del aprendizaje natural de los jóvenes: "La brecha que vemos entre cómo se perciben padres, madres y adolescentes no es contradictoria, sino parte del propio proceso educativo. Las familias están transmitiendo valores de consumo responsable, especialmente aspectos como el ahorro, la sostenibilidad o el uso consciente del dinero, pero es necesario tiempo y acompañamiento para que los y las adolescentes los incorporen en sus hábitos. Por eso, más allá de la supervisión, el papel de la familia como agente educativo sigue siendo clave también en el entorno digital".

Seguridad digital: una preocupación creciente

Las familias también muestran inquietud por los riesgos de internet. Entre los principales temores aparecen el ciberacoso (76,9%), el acoso sexual online (76,7%), el contacto con adultos desconocidos (76,2%), el fraude (62,3%) y el robo de datos (57,1%).

Como respuesta, el 87,4% ha establecido normas claras sobre el comportamiento online y el 58,7% utiliza controles parentales en dispositivos o plataformas.

Desde Amazon, Ana Sánchez Jáuregui, directora de consumo, explica que estos datos reflejan el papel activo de las familias en el comercio digital: "Estos datos confirman que el comercio minorista online, y en concreto nuestra tienda en Amazon.es, es un servicio pensado para adultos y como tal lo entienden las familias españolas. Pero más importante aún, refleja que los padres están ejerciendo activamente su rol, tienen normas claras en casa sobre compras online. La gran penetración de lo que el estudio llama ‘compra vicaria’ (padres que compran online para sus hijos) confirma un patrón familiar saludable donde los padres están involucrados, supervisando, y usando esas compras como oportunidades para educar en un consumo responsable".

Consumo digital… y valores sostenibles

El estudio también señala que la sostenibilidad empieza a formar parte de la educación en el consumo familiar. El 79,3% de las familias promueve productos reutilizables y duraderos, el 75,5% intenta predicar con el ejemplo y el 71,1% enseña a reducir el consumo energético.

Además, el 56,2% de las familias compró productos de segunda mano durante el último año, aunque en la mayoría de los casos la motivación principal es económica.

Tal y como recoge Amazon, el estudio ‘Consumo online en familia’ concluye que las compras digitales se han convertido en un espacio educativo dentro del hogar, donde los adolescentes aprenden a relacionarse con el comercio electrónico bajo la supervisión de sus padres.