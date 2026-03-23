El truco infalible para comer fresas sin miedo a mancharte: elimina las manchas de forma milagrosa

Las fresas son unos de los frutos más demandados en primavera. Esta fruta estacional es deliciosa y tiene múltiples propiedades beneficiosas para la salud, pero de toda la vida se ha dicho que sus manchas son muy difíciles de eliminar. Hoy venimos a desmentir este mito.

La Ordenatriz, una de las influencers de limpieza más destacadas del panorama nacional, propone este consejo para eliminar las manchas de fresa de la ropa. Es más efectivo si lo llevas a cabo nada más mancharte, pero también sirve si la mancha ya está seca. Tan solo deberás dejar actuar durante más tiempo.

La Ordenatriz recomienda colocar la prenda manchada sobre un balde de agua y verter sobre la mancha agua muy caliente. Según la viertes verás cómo va desapareciendo la mancha. Eso es para la mancha reciente; si ya está seca, deja la prenda reposar y luego lávala en la lavadora en el ciclo recomendado para el tipo de tejido.

Manchas de rotulador

Los niños son más propensos a mancharse, eso es así. Además de las manchas de comida, muy frecuentes, ocurrirá con frecuencia que se manchen con bolígrafos o rotuladores, pero también tenemos una solución para ello a cargo de @marianordichouse.

Esta 'influencer' de limpieza, orden y estilo de vida aconseja aplicar una buena cantidad de laca en todas la manchas de rotulador que tenga la prenda de ropa. Después, añade unas gotas de detergente lavavajillas y frota con un estropajo suave o un cepillo de dientes. Por último, deja actuar 10 minutos y lava la prenda en la lavadora en un ciclo a 40 grados.

También puedes probar utilizando alcohol de farmacia. Para aplicarlo, coloca un papel absorbente bajo la mancha y frótala con un algodón o paño limpio empapado con alcohol. Así, la tinta se transferirá al papel absorbente. Para rematar, lava la prenda en la lavadora en el ciclo más adecuado para el tejido.