Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de mano más potente y barata del mercado: disponible en tres colores por solo 6,99 euros
Un pequeño electrodoméstico que no puede faltar en tu cocina
Entre todos los pequeños electrodomésticos existentes, hay uno que no puede faltar en tu cocina. Y es que en Lidl cuentan con la batidora de mano más potente y barata del mercado. Está disponible en tres colores y solo cuesta 6,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de una batidora de mano de 350 vatios con la que podrás mezclar y triturar.
Además, es de fácil manejo con solo pulsar un botón y tiene un diseño especial del pie mezclador que minimiza las salpicaduras.
Esta batidora que venden en Lidl tiene un mango ergonómico y brazo de batidora desmontable, así como una cuchilla de acero inoxidable de alta calidad.
Colores
Esta maravilla de la cocina está disponible en colores gris, menta y rosa y su precio original era de 7,99 euros. Sin embargo, ahora en Lidl tiene una rebaja del 12 por ciento, con lo que se queda en 6,99 euros.
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