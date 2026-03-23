Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mañueco visita las Edades del Hombre de Zamora: hay prórrogaOcupación hostelera en la Semana Santa de ZamoraCortes de luz en SanabriaRobo de camiones de mercancias en Zamora: detenciones
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de mano más potente y barata del mercado: disponible en tres colores por solo 6,99 euros

Un pequeño electrodoméstico que no puede faltar en tu cocina

Entrada a uno de los supermercados de la cadena alemana Lidl

Entrada a uno de los supermercados de la cadena alemana Lidl / Lidl

Eugenio Viñas

Entre todos los pequeños electrodomésticos existentes, hay uno que no puede faltar en tu cocina. Y es que en Lidl cuentan con la batidora de mano más potente y barata del mercado. Está disponible en tres colores y solo cuesta 6,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una batidora de mano de 350 vatios con la que podrás mezclar y triturar.

Además, es de fácil manejo con solo pulsar un botón y tiene un diseño especial del pie mezclador que minimiza las salpicaduras.

Esta batidora que venden en Lidl tiene un mango ergonómico y brazo de batidora desmontable, así como una cuchilla de acero inoxidable de alta calidad.

Noticias relacionadas y más

Colores

Esta maravilla de la cocina está disponible en colores gris, menta y rosa y su precio original era de 7,99 euros. Sin embargo, ahora en Lidl tiene una rebaja del 12 por ciento, con lo que se queda en 6,99 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents