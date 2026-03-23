Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la tabla de cortar más barata del mercado: disponible en tres modelos por solo 4,49 euros Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la tabla de cortar más barata del mercado: disponible en tres modelos por solo 4,49 euros
Una oferta a la que no podrás resistirte
B.D
No sé si sabes que deberías de cambiar las tablas de cortar cada cierto tiempo para cocinar con total seguridad. Por eso no puedes perderte esta oferta de Lidl, que vende la tabla de cortar más barata del mercado. Está disponible en tres modelos por solo 4,49 euros.
Se trata de una tabla de cortar hecha en bambú macizo aceitado y que cuenta con cuatro patas estables. Además, está disponible en modelo rectangular, con zona de corte de perfiles y con piedra de afilar incluida.
Tablas de cortar. / Lidl
Todas cuentan con un canal de zumo perimetral y una calidad que protege los cuchillos con alta resistencia al corte.
La tabla rectangular tiene un práctico mango de metal que es ideal también como dispositivo de suspensión.
La que tiene superficie para cortar con perfil tiene una superficie de corte estructurada para una mejor sujeción del alimento, además de un mango práctico.
En cuanto a la versión con piedra de afilar, tiene una piedra de afilar integrada.
Rebaja
Estas tablas tienen un precio de venta recomendado de 5,49 euros, pero ahora en Lidl tienen una rebaja del 18 por ciento, con lo que se quedan en 4,49 euros.
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