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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas de lujo más barato del mercado: disponible en dos colores por solo 12,99 euros

Hay unidades limitadas y ya se han agotado dos modelos

Las toallas no deben lavarse todas las semanas ni cada 15 días: un experto comparte la periodicidad adecuada

Las toallas no deben lavarse todas las semanas ni cada 15 días: un experto comparte la periodicidad adecuada / Pixabay

B.D.

Renovar la ropa de hogar es siempre una buena opción, pero si lo podemos hacer con artículos de lujo y a bajo precio, mucho mejor. Pues eso es lo que ocurre en Lidl donde venden el juego de toallas de lujo más barato del mercado. Está disponible en dos colores por solo 12,99 euros, y ojo, porque hay unidades limitadas y ya se han agotado otros dos modelos que estaban disponibles. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellas.

Se trata de un set de seis piezas con el que Lidl asegura que "apoyamos el cultivo sostenible de algodón en África". Esto se debe a que son de algodón puro.

Toallas de lujo. / Lidl

Además, son suaves y voluminosas, además de fáciles de cuidar, muy absorbentes y resistentes.

El juego está formado por dos toallas de ducha, otras tantas toallas de mano y dos toallas más de invitados.

Tras agotarse los primeros dos modelos, tan solo están disponibles en colores blanco y gris oscuro, así que date prisa, a ver si también te vas a quedar sin estos modelos.

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Un chollo

Y bueno, el precio lo mejor, ya que solo tendrás que pagar 12,99 euros en Lidl por este juego de seis toallas, todo un chollo.

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