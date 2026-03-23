Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sábanas ajustable más barato del mercado: por solo 4,49 euros

La primavera está a la vuelta de la esquina, por lo que toca decir adiós a los días cortos, el frío y el mal tiempo en general. Y quizá sea el mejor momento para darle una vuelta a nuestra decoración interior. Y, ojo, que se puede hacer sin desembolsar grandes sumas de dinero. Para ello está el supermercado Lidl, que nos garantiza poder comprar productos de primera calidad y muy necesarios a un precio inigualable.

Hy gangas en las ofertas de textil de la marca. Encuentra en Lidl lo mejor para vestirte, pero también para decorar tu hogar… Para dormir cómodamente en tu cama todas las noches, es imprescindible tener unas buenas sábanas. Eso es precisamente lo que te propone Lidl con estas sábanas ajustables de cambray, disponibles en varios colores diferentes.

Ejemplo de ello es la sábana bajera ajustable 90-100 x 200 cm disponible en tres colores. Su tejido es de de mezcla de algodón que no se deforma y combina lo mejor de ambas fibras – la facilidad de cuidado del poliéster con la transpirabilidad natural del algodón. Además, su cuidado no puede ser de lo más sencillo. Fácil de cuidar – se puede lavar a máquina hasta 60 °C y es apta para secadora, aunque se recomienda no usar lejía y un secado suave en secadora a máx. 60 °C

El chambray es un tejido de algodón de gramaje medio, tejido con un hilo crudo y otro de color. Este tejido evita que la prenda sea transparente. Puede parecerse a la popelina, pero es un poco más ligero y tiene más textura que esta. Además, la densidad del tejido es de 142.

Como socios del cultivo sostenible del algodón en África, estas sábanas bajeras no solo son de calidad, sino también éticas. Dotadas de un borde elástico para una sujeción óptima, son adecuadas para colchones de hasta 20 cm de grosor. Lidl las ofrece en dos tamaños (140 x 200 cm y 160 x 200 cm), así como en tres colores (azul, gris y burdeos).

Pero, hemos dejado lo mejor para el final, su precio. Y es que puedes conseguir este juego de sábanas entre colores a tan solo 4,49 euros. Un auténtico chollo para este tipo de productos que sirven para vestir nuestra cama y garantizar nuestro confort por la noche mientras dormimos.