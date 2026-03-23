Mañana se esperan colas kilométricas en Carrefour para conseguir las gafas homologadas para ver el eclipse más baratas del momento: 1,29 euros

Parece que queda tiempo pero... el tiempo vuela. España vivirá el próximo 12 de agosto de 2026 uno de los acontecimientos astronómicos más espectaculares de las últimas décadas, un evento que pocas veces vas a tener la oportunidad de disfrutar. Ese día, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol y provocará un eclipse solar total que cruzará la península de oeste a este, dejando durante unos minutos el cielo completamente oscuro en pleno atardecer.

Los expertos coinciden en que nuestro país será el mejor lugar de Europa para observar el fenómeno, atrayendo a miles de turistas, fotógrafos y astrónomos de todo el mundo. Muchos de estos visitantes, conocidos como 'cazadores de eclipses', viajan miles de kilómetros para presenciar estos eventos únicos. Y como hemos adelantado, en pocas ocasiones se dan un eclipse tan potente como el que se espera en España.

Galicia (La Coruña), Asturias, Castilla y León, Guadalajara, Aragón y Baleares son las comunidades autónomas en las que se podrá apreciar mejor desde las 19:30 horas de la tarde hasta las 22:00 horas aproximadamente. Asturias la que más, y en Luarca justo será el lugar, dicen los expertos, donde durará más tiempo el momento en el que la Luna tapa completo al Sol: 1 minutos y 50 segundos. Numerosos hoteles en toda la región ya están colgando el cartel de completo para esas fechas. Y los precios, nunca mejor dicho, se han puesto por las nubes.

Alberto Ferreras

Un eclipse solar se produce cuando la luna se interpone entre el Sol y la Tierra cubriendo por completo el disco solar. Aunque el sol parezca completamente cubierto, sigue emitiendo radiación ultravioleta y luz infrarroja. La radiación ultravioleta quema las células de la retina y la radiación infrarroja puede dañar los tejidos del ojo. Por eso, unas gafas especiales y homologadas son imprescindibles para poder disfrutar de un fenómeno así. Tampoco se recomienda ver el eclipse a través de la lente de una cámara o telescopio incluso con las gafas puestas, ya que los rayos solares atravesarán cualquier filtro común para esos instrumentos.

PI STUDIO

Gafas para el eclipse en Carrefour

La cadena de supermercados Carrefour cuenta con las gafas para eclipse solar de Bresser que están 1 ,29 euros la unidad, aunque en su página web aparece a la venta en un pacñ de 1.000 unidades. "Con las gafas de eclipse solar BRESSER, podrás observar uno de los fenómenos más impresionantes del cielo de forma fácil y completamente segura. Ya sea un eclipse anular, total o parcial, siempre es una experiencia única ver cómo la Luna cubre el Sol. Para garantizar la máxima protección para tus ojos, estas gafas especiales han sido fabricadas en los Estados Unidos siguiendo los estándares de seguridad más exigentes. Gafas de eclipse solar BRESSER: tu ventana segura al Sol El filtro de alta calidad de luz blanca bloquea eficazmente los rayos UV e infrarrojos dañinos. Además, ofrece una imagen clara y natural de nuestra estrella en un tono amarillo brillante. Gracias a su diseño resistente, estas gafas son reutilizables, lo que las convierte en una excelente herramienta para observar manchas solares o incluso aviones que crucen el So".