El uso del laurel que te va a agradecer tu despensa

Una práctica tradicional en muchas despensas españolas está recuperando protagonismo gracias a su eficacia: colocar hojas de laurel en tarros y recipientes de alimentos secos como arroz, legumbres, pasta o cereales puede ayudar a mantenerlos frescos y a alejar al gorgojo, uno de los insectos más comunes en este tipo de productos.

El gorgojo, que suele aparecer en granos y semillas almacenadas durante largos periodos, se ve repelido por los aceites naturales que contiene la hoja de laurel. Este aroma característico actúa como un insecticida natural, dificultando que los insectos se acerquen o se reproduzcan dentro de los tarros de conservas.

Un método sencillo y efectivo

La técnica es simple: basta con introducir una o dos hojas de laurel secas en cada frasco o recipiente que contenga arroz, legumbres, harina o cualquier otro alimento seco. No se recomienda triturarlas; mantenerlas enteras permite que liberen su aroma de forma gradual sin alterar el sabor de los alimentos.

Esta práctica no solo ayuda a proteger los alimentos de plagas, sino que también contribuye a mantener su frescura, evitando que absorban humedad y olores indeseados del ambiente. Muchos expertos en conservación de alimentos consideran que el laurel es un aliado ecológico y económico frente a productos químicos o insecticidas convencionales.

Además, incorporar hojas de laurel en los tarros de conservas se suma a otros consejos de almacenamiento, como mantener los envases bien cerrados, en lugares frescos y secos, y revisar periódicamente su contenido para garantizar su óptima conservación.

Con esta sencilla estrategia natural, los hogares pueden proteger sus despensas de manera eficaz y segura, aprovechando una planta que además de aromática, demuestra ser un protector discreto pero poderoso contra el gorgojo y otros insectos comunes en la cocina.