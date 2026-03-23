La ciudad más pequeña de España está en Castilla y León y es la escapada perfecta de turismo rural

En Castilla y León existe una pequeña localidad que reúne todas las características que se le piden a un buen destino de turismo rural, aunque este pueblecito de apenas 258 habitantes ubicado en el norte de la provincia de Burgos capta la atención desde antes de llegar a sus calles.

Frías se caracteríza principalmente por su peñón, coronado por un castillo que lo convierte en uno de los destinos más destacados del turismo de interior de la comunidad, y también por tener el título de ciudad más pequeña de España, lo que atrae la curiosidad de los visitantes.

Casas colgadas en Frías. / Portal de Turismo de Castilla y León

Esta localidad burgalesa es muy interesante porque condensa Historia, patrimonio, fuerza visual y ofrece al visitante una experiencia muy agradable y didáctica, ya que en apenas unos minutos puede hacerse una idea de cómo era el medievo en esta región de España, perteneciente al reino de Castilla.

Frías está construido sobre el cerro de La Muela, y sus viviendas se estrechan descendiendo por la ladera que define la estampa de la localidad. Uno de los principales atractivos turísticos son las casas colgadas, cuya construcción obedece a las dificultades que ofrecía el terreno para erigir nuevas edificaciones.

En lo que respecta a su casco histórico, sus calles empedradas, las pendientes y los rincones de las casas emanan pura esencia medieval que hará las delicias de los amantes de la Edad Media, quienes busquen un enclave auténtico para hacer fotografías y también a los 'influencers' de viajes, que encontrarán un lugar único para grabar sus videoblogs para redes sociales.

Puente medieval sobre el río Ebro en Frías. / Portal de Turismo de Castilla y León

Sin embargo, los elementos de interés no se ubican únicamente en el centro de Frías. Sí, su castillo es simbólico y explica la ubicación estratégica del municipio, pero otra de sus infraestructuras reconocibles es el puente medieval sobre el río Ebro, que constituye una de las estampas más llamativas de la localidad. Con buen ojo fotográfico se puede conseguir una instantánea con el puente en primer plano y Frías elevándose al fondo, con su muralla, su caserío y su castillo.

Así que si lo que buscas en estos tiempos de masificación turística es un lugar apartado que rebose autenticidad e Historia, Frías es tu destino. Se trata de una escapada de fin de semana muy auténtica en la que podrás disfrutar de un destino tranquilo para conocer la cultura y la gastronomía de Castilla y León, uno de los mejores destinos de turismo de interior de España.