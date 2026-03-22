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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la olla a presión más barata del mercado: de gran capacidad y por solo 49,99 euros

Podrás hacer todo tipo de preparaciones

Entrada a uno de los supermercados de la cadena alemana Lidl

Entrada a uno de los supermercados de la cadena alemana Lidl / Lidl

Eugenio Viñas

Si te gusta cocinar, necesitarás las mejores herramientas como la olla a presión que venden en Lidl que es la más barata del mercado. Además, tiene una gran capacisad y solo te costará 49,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una olla a presión de la marca Tefal de seis litros de capacidad con la que podrás hacer todo tipo de preparaciones, como cocinar, cocer al vapor, dorar y estofar.

Tiene inserto de vapor y permite una cocción de bajo consumo energético con una óptima conservación de los nutrientes.

Tiene un sistema de seguridad Secure 5 (patentado) y regulador de cocción de 2 niveles. Por un lado, nivel intensivo (117 °C, por ejemplo, para carne y pescado); y nivel suave (112 °C, por ejemplo, para verduras, arroz, patatas).

Asimismo, cuenta con cesta con trípode y es apto para lavavajillas, excepto la tapa y el anillo de sellado.

Cuenta con una base encapsulada de inducción fuerte y duradera para una distribución del calor perfecta y uniforme y una estabilidad óptima; también es apto para todo tipo de cocinas, incluida la inducción y cuenta con un mango largo para una apertura y cierre cómodo.

Además, lleva un sistema de cierre automático, el mango encaja audiblemente cuando está correctamente cerrado; y tiene un mango corto para un transporte seguro.

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Precio

Esta olla a presión tenía un precio de 129,99 euros, pero ahora tiene un 61 por ciento de descuento en Lidl con lo que se queda en 49,99 euros.

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