Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de baldosas de quita y pon para jardín o terraza más barato del mercado: aspecto de tarima por menos de 15 euros

Las ofertas puntuales en grandes superficies vuelven a despertar el interés de los consumidores, especialmente, cuando combinan precio atractivo y soluciones prácticas para el hogar. Con la llegada del buen tiempo, todo lo relacionado con terrazas, patios y jardines cobra especial protagonismo, y muchos buscan renovar estos espacios sin hacer un gran desembolso. En este contexto, algunos productos concretos se convierten en auténticos reclamos capaces de atraer a decenas de personas desde primera hora de la mañana.

Con la primavera llega la subida de las temperaturas, los días se alargan y volvemos a disfrutar de nuestro jardín y la terraza. Quizá haya llegado el momento de hacer un cambio en ellos y Lidl tiene la solución que necesitas para que todo sea perfecto. Si tienes la suerte de contar con estos espacios en tu propia casa, en Lidl encontrarás todo lo que necesitas para acondicionarlos a precios económicos. Incluso es posible renovarlos sin arruinarse con un producto que llega en exclusiva a Action. La marca te propone renovar el suelo de su terraza, patio o balcón sin obras largas y costosas. Es posible gracias a esta tarima que solo hay que encajar como piezas de un rompecabezas. No es necesario tener conocimientos de bricolaje para instalar este suelo de madera de acacia auténtica y con certificación FSC®. Aunque nunca hayas realizado esta operación, encajar estas piezas entre sí es un juego de niños.

Tiene una instalación fácil y rápida gracias a las uniones encajables. Con estructura de soporte de plástico para un apoyo óptimo este sistema es ideal para embellecer tu terraza, tu balcón o tu jardín con la llegada de la primavera. Lo mejor es que tiene un aspecto de tarima de madera.

Sin herramientas

Estas baldosas se montan como un rompecabezas, no te hace falta herramientas de ningún tipo. Se pueden colocar en fila y con patrón de baldosas. Estas baldosas de madera aportarán a tus espacios exteriores un ambiente acogedor y cálido, donde será agradable pasar el tiempo. También permiten colocar cojines mullidos o incluso un colchón en el suelo para disfrutar de agradables sesiones de bronceado.

E. V.

Estas tarimas se pueden colocar sobre hormigón, baldosas o incluso tierra batida, para poder disfrutarlas rápidamente, sin necesidad de realizar obras. En cualquier caso, así es como puedes darle un nuevo aire a tus extensiones sin arruinarte.

Lo mejor es su precio, ya que puedes encontrar este conjunto de baldosas, son 9 unidades para una superficie total aproximada de 0,78 metros cuadrados a un precio de 14,99. Una ganga para renovar y dar un nuevo aspecto a tu terraza o jardín.