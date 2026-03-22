Fin de uso de la baliza v-16: la DGT explica "la fecha de caducidad" del dispositivo

Quedan apenas 15 días para un momento muy esperado por millones de españoles. El inicio de las vacaciones de Semana Santa. Unos días en los que se producirán multitud de desplazamientos por toda la geografía del territorio nacional. Ya sea para acudir a las procesiones, a la costa, a la montaña o, simplemente, escapar de la rutina la Dirección General de Tráfico prepara sus habituales 'operación salida' y 'entrada' para esos días.

Además Tráfico ha puesto en marcha 33 nuevos radares en carreteras de once Comunidades Autónomas. Estos forman parte del Plan de instalación de los 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación previstos para 2025 de los que ya se han puesto en servicio 106 y que se terminarán de instalar a lo largo de 2026.

Otro detalle es que es la primera vez que se producirán grandes desplazamientos con la baliza v-16 como obligatoria. Este dispositvo, que está en vigor desde el pasado 1 de enero, sustituye a los triángulos de emergencia y, en caso de avería en carretera, hay que colocarla en el capó para indicar la avería.

Cabe recordar que, tal y como señala la DGT la baliza v-16 tiene "fecha de caducidad". "El dispositivo integrará en el interior de su carcasa todos los elementos necesarios para su funcionamiento, incluidos los de comunicaciones, sin que tengas que recurrir a elementos externos como aplicaciones de teléfonos móviles u otros similares. En lo que respecta a la duración del servicio, las compañías telefónicas no van a cobrar a los particulares cuantía alguna por el servicio de conectividad. La legislación marca una disponibilidad de conectividad mínima de 12 años, cuyo coste ya está contemplado en el precio de venta del V-16, por lo que, una vez adquiridos, no deberás pagar ningún tipo de cuota adicional. Eso sí, es importante observar la fecha de caducidad que encontrarás impresa tanto en el envase como en el propio dispositivo".

"La baliza V-16 funciona gracias a una fuente de alimentación interna que puede variar en función del modelo adquirido. Algunos utilizan pilas alcalinas no recargables y otros llevan baterías de litio recargables por USB. En todos los casos, deben garantizar un mínimo de 30 minutos de funcionamiento continuo tras la activación. Además, tal y como indica la normativa que lo regula, deben tener una autonomía mínima, en reposo, de 18 meses".

Una vez que se acabe la batería del dispositivo lo único que debe hacer el usuario es cambiar las pilas, que en su mayoría suelen ser del tipo AAA.