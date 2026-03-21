Ni vinagre ni bicarbonato: el producto que todo el mundo tiene en el baño y que debes utilizar para limpiar y eliminar los malos olores de la nevera
Lo recomienda la experta Begoña Pérez, "La Ordenatriz"
Ni vinagre ni bicarbonato. Hay otro producto mejor para limpiar y eliminar los malos olores de la nevera, según la experta Begoña Pérez, más conocida en redes sociales como "La Ordenatriz". Y ese producto es... el agua oxigenada.
Según explicó, la especialista en limpieza y orden en el programa de "Y ahora Sonsoles", de Antena 3, en el que colabora con regularidad, la crema de agua oxigenada, que es "como el tinte" y de color blanco, es perfecta para eliminar las manchas más difíciles de quitar del frigorífico. Esas manchas amarillas que por más que frotamos y frotamos no hay manera de quitar.
El truco infalible para acabar con ellas, según Begoña Pérez, es untar esta crema por las zonas donde hay manchas amarillas y cubrirlas a continuación de film transparente. "Así se quedaría pegado", asegura. Y tras dejar actuar unos minutos, se habrán eliminado.
Las manchas amarillas
Para los malos olores, otro de las dudas frecuentes en el hogar, lo mejor es también recurrir al agua oxigenada, pero en esta ocasión no en crema. Se trata del agua oxigenada normal, la que se compra en cualquier supermercado. Según Begoña Pérez, es aún más eficaz que el bicarbonato o el limón. El proceso en este caso es el siguiente: hay que introducir en la nevera varios boles con agua oxigenada (uno en cada balda) y dentro de ellos una bayeta. "Eso hará que absorba el mal olor", garantiza.
El microondas
Para limpiar el microondas, uno de los electrodomésticos más usados en el hogar, sí hay que recurrir al limón. ¿Por qué? Porque esta fruta contiene ácido cítrico y aceites esenciales capaces de eliminar los malos olores del microondas.
Según esta experta, meter un recipiente con agua y un par de rodajas de limón es la mejor forma para limpiar el microondas por dentro y que quede reluciente.
Una vez introducido, aconseja La Ordenatriz poner un programa de tres minutos. "Eso va a generar vapor, con un olor rico de limón", explica. Después de ello, tan solo hay que una bayeta y limpiarlo. "Así, va saliendo más fácil la suciedad. Sino, le vamos dando con agua y jabón. Con un poco de tiempo sale super bien", asegura.
La goma del tambor de la lavadora
La Ordenatriz es famosa en toda España por este y otros trucos de limpieza. Otro de lo más populares es cómo eliminar el moho en la goma del tambor. ¿La solución? Coger un paño de algodón empañado de lejía y frotar.
¿Y la campana extractora? ¿Cómo elimino la suciedad? Para ello, hay que coger dos cazos y llenarlos de agua, con un poquito de vinagre y bicarbonato. Lo llevamos a hervir y el vapor hará de nuevo el trabajo sucio. Gracias a él se podrá quitar la grasa de forma más fácil con un paño.
- El TSJ del País Vasco sentencia que la concesión del Salto de Villalcampo es de 75 años y no de 99, como defiende Iberdrola
- Fallece un hombre de 79 años en un incendio en una vivienda en Fermoselle
- El fenómeno de la luz equinoccial convertirá Santa Marta de Tera en un escenario único de luz y música
- Vox defiende a su simpatizante y niega que agrediera a un socialista en Tábara
- Agredido un militante socialista en Tábara pateado en la cabeza
- Camarón, el burro zamoranoleonés que ahuyenta al lobo en Sayago: 'Las ovejas se resguardan bajo su lomo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el vaporizador todoterreno más barato del mercado par el Día del Padre: plancha las camisas directamente en la percha tras la lavadora
- El sanabrés Fernando Cubela opta al título de Mejor Sumiller de España