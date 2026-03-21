Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid Castilla - Zamora CFRebaños protegidos por burros de raza asnal en ZamoraEntrevista a Carlos Rodríguez, nuevo alcalde de ToroAVE laboral en Zamora
instagramlinkedin

Por qué cada vez más gente está metiendo rodajas de fruta en el microondas

El vapor generado es la clave para una limpieza profunda del microondas, ya que afloja la suciedad y las manchas más pegadas

El truco para limpiar el microondas y dejarlo reluciente

El truco para limpiar el microondas y dejarlo reluciente / Cedida

M. R. / A. O.

Al grano y sin rodeos: es la forma más sencilla y eficaz de limpiar el microondas, uno de los electrodomésticos más usados en el hogar. Se trata de meter rodajas de fruta en su interior y más en concreto de limón. ¿Por qué el limón? Porque esta fruta contiene ácido cítrico y aceites esenciales capaces de eliminar los malos olores del microondas.

A este viejo truco se ha rendido los gurús de limpieza, como Begoña Pérez, más conocida en redes sociales como La Ordenatriz. Según esta experta, meter un recipiente con agua y un par de rodajas de limón es la mejor forma para limpiar el microondas por dentro y que quede reluciente.

Calentar durante tres minutos

Una vez introducido, aconseja La Ordenatriz poner un programa de tres minutos. "Eso va a generar vapor, con un olor rico de limón", explica. Después de ello, tan solo hay que una bayeta y limpiarlo. "Así, va saliendo más fácil la suciedad. Si no, le vamos dando con agua y jabón. Con un poco de tiempo sale súper bien", asegura.

El vapor es la clave

La clave del éxito está en el vapor: penetra en las zonas más difíciles y afloja incluso las manchas secas que llevan días adheridas. Por eso muchos consideran este método uno de esos trucos de limpieza “perfectos” que apenas admiten mejoras: rápido, natural, económico y eficaz.

Noticias relacionadas y más

Cuantos menos productos químicos utilices, mejor para tu salud, para el electrodoméstico y para tu bolsillo. Haz la prueba y verás.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents