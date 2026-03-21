Por qué cada vez más gente está metiendo rodajas de fruta en el microondas

Al grano y sin rodeos: es la forma más sencilla y eficaz de limpiar el microondas, uno de los electrodomésticos más usados en el hogar. Se trata de meter rodajas de fruta en su interior y más en concreto de limón. ¿Por qué el limón? Porque esta fruta contiene ácido cítrico y aceites esenciales capaces de eliminar los malos olores del microondas.

A este viejo truco se ha rendido los gurús de limpieza, como Begoña Pérez, más conocida en redes sociales como La Ordenatriz. Según esta experta, meter un recipiente con agua y un par de rodajas de limón es la mejor forma para limpiar el microondas por dentro y que quede reluciente.

Calentar durante tres minutos

Una vez introducido, aconseja La Ordenatriz poner un programa de tres minutos. "Eso va a generar vapor, con un olor rico de limón", explica. Después de ello, tan solo hay que una bayeta y limpiarlo. "Así, va saliendo más fácil la suciedad. Si no, le vamos dando con agua y jabón. Con un poco de tiempo sale súper bien", asegura.

El vapor es la clave

La clave del éxito está en el vapor: penetra en las zonas más difíciles y afloja incluso las manchas secas que llevan días adheridas. Por eso muchos consideran este método uno de esos trucos de limpieza “perfectos” que apenas admiten mejoras: rápido, natural, económico y eficaz.

Cuantos menos productos químicos utilices, mejor para tu salud, para el electrodoméstico y para tu bolsillo. Haz la prueba y verás.