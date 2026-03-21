Multado con 200 euros por detenerse en un semáforo rojo y y salir cuando se pone verde: la desconocida sanción que está llegando a los conductores antes de Semana Santa

La primavera ya ha hecho acto de presencia y la Semana Santa está a la vuelta de la esquina, con vacaciones para muchos. Un momento en el que millones de españoles se moverán por todo el país para acudir a la costa, a las procesiones y a desconectar de la vida laboral en familia, con amigos o todo a la vez.

Por todo ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé millones de desplazamientos. Para garantizar la seguridad, Tráfico ha puesto en marcha 33 nuevos radares en carreteras de once comunidades autónomas. Estos forman parte del Plan de instalación de los 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación previstos para 2025 de los que ya se han puesto en servicio 106 y que se terminarán de instalar a lo largo de 2026. Estos nuevos cinemómetros, 20 fijos y 13 de tramo, están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia.

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Pero, además, hay otras sanciones que hay que tener en cuenta a la hora de circular y, sobre todo, cuando llegas a otras ciudades de turismo y que no conoces. Es una situación que se repite en prácticamente todas las localidades que tiene semáforo. Te encuentras circulando con tu vehículo, puede que haya algo de tráfico y, de repente, el semáforo se pone en luz roja. Detienes tu vehículo y esperas a que se ponga en verde.

Días después recibes una multa de 200 euros, pero no te saltase ningún semáforo, ni aumentaste la velocidad permitida. ¿Qué ha ocurrido?

Líneas amarillas

En muchos cruces o carreteras existen unas líneas amarillas sobre las que no debemos detenernos si el semáforo se va a poner en rojo. Estas líneas amarillas entrecruzadas, conocidas como cuadrícula de marcas amarillas o caja amarilla, prohíben estrictamente detenerse, pararse o estacionar en esa zona, incluso si el semáforo está en verde o se tiene prioridad. Su función principal es evitar el bloqueo de cruces, intersecciones o salidas, garantizando que no inmovilices tu vehículo en medio de ellas. Solo debes entrar en la zona marcada si tienes la certeza de poder cruzarla por completo sin detenerte.

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Debes saber que la multa por detenerse o bloquear una cuadrícula de líneas amarillas cruzadas en la carretera (generalmente en intersecciones) es de hasta 200 euros, considerada una infracción grave por incumplimiento de marcas viales según la DGT. Esta señalización prohíbe quedarse detenido en el cruce, incluso con preferencia, para no impedir la circulación transversal.

Parado ante un semáforo en verde

Cuando se pone en verde, muchos conductores se quedan parados por despiste y tardan en avanzar, complicando el tráfico y provocando que otros coches que están más atrás deben volver a esperar. Así se generan muchos atasco. Para poner fin a esta situación, en algunas ciudades se ha implantado un nuevo sistema de semáforos que incorpora una fase poco habitual: la iluminación fija y simultánea de las luces roja y ámbar. El objetivo principal es optimizar la circulación y acortar los tiempos muertos en los cruces. Esta fase combinada se activa instantes antes de que el semáforo cambie a verde y funciona como aviso anticipado para los conductores que ya están detenidos. De este modo, pueden prepararse para reanudar la marcha sin el pequeño retraso que suele producirse entre el encendido del verde y la reacción al volante.

Ese margen, que puede oscilar entre medio segundo y segundo y medio según el vehículo o la atención del conductor parece mínimo. Sin embargo, puede suponer un alivio en una ciudad que a nivel de tráfico se encuentra completamente saturada.