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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl: el supermercado tira el precio de su famosa freidora de aire

Por menos de 40 euros, la cadena alemana ofrece este práctico electrodoméstico para freír sin aceite ni grasas adicionales

La empresa alicantina lanza su nueva gama de cuatro sazonadores para freidoras de aire.

La empresa alicantina lanza su nueva gama de cuatro sazonadores para freidoras de aire. / Carmencita

M. R. / A. O.

Si llevas tiempo con ganas de tener entre tus electrodomésticos una freidora de aire, el supermercado Lidl te lo pone fácil y tira los precios. La cadena alemana vende el aparato de la marca Silvercrest por menos de 40 euros: exactamente por 39,99 euros, por lo que se esperan colas kilométricas para hacerse con uno.

Según recoge Lidl, la freidora en cuestión tiene capacidad para 4,7 litros y una potencia de 2.000 W. El rango de temperaturas que abarca es de los 40 a los 200 grados. Se puede usar para asar, hornear y cocer y, por supuesto, para freír sin aceite ni grasas adicionales.

Pros y contras de las famosas freidoras de aire o 'air fryer'

Pros y contras de las famosas freidoras de aire o 'air fryer'

Su manejo, garantiza Silvercrest, es sencillo mediante mando giratorio. La freidora tiene seis programas preconfiguradas para una selección rápida: Reheat, Dehydrate, Roast, Bake, Prove, Air Fry. Incluye un recipiente para freir y salvamanteles con revestimiento antiadherente de alta calidad de la casa ILAG®. Viene con la mejor protección contra la corrosión.

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El electrodoméstico estrella del momento incluye manual de instrucciones y libro de recetas. Su volumen útil es de 3,6 litros y la cantidad óptima para hacer patatas fritas es de 500 gramos. Tiene una longitud de cable de aproximadamente 100 cm.

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