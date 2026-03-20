La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: "Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía".

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), que representa a cerca de 800.000 personas mayores en España, ha denunciado "una posible discriminación fiscal" hacia los pensionistas en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) si no se les aplica un tratamiento equivalente al previsto para los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Según precisa CEOMA en un comunicado, el Gobierno aprobó nuevas deducciones fiscales dirigidas a trabajadores con rentas bajas, con el objetivo de evitar que quienes perciben el SMI tengan que pagar IRPF. Estas deducciones pueden alcanzar los 340 euros en la próxima declaración y los 591 euros para el ejercicio 2026, con el objetivo de reducir o eliminar el impuesto para quienes perciben el salario mínimo o rentas cercanas a él.

Si bien, denuncia que "muchos pensionistas, más de 500.000 con ingresos comprendidos en los tramos con derecho a deducción, o equivalentes o incluso inferiores al SMI no se benefician de estas deducciones, a pesar de encontrarse en una situación económica similar o más vulnerable".

"Los trabajadores con ingresos equivalentes al SMI quedarían prácticamente exentos del IRPF gracias a las deducciones aprobadas, mientras que los pensionistas con pensiones similares podrían seguir pagando impuestos", ha advertido el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana. Para CEOMA, esta diferencia supone "un trato fiscal injusto y discriminatorio" y solicita aplicar las deducciones equivalentes a los pensionistas con ingresos bajos, especialmente a quienes perciben pensiones mínimas o cercanas al SMI.

"La lucha contra la pobreza y la desigualdad debe incluir también a las personas mayores. No es razonable que dos ciudadanos con ingresos similares reciban un trato fiscal diferente únicamente por el origen de esos ingresos", ha zanjado Fernández Santillana.

Otro queja de los futuros pensionistas es la solicitud de la jubilación anticipada sin la aplicación de coeficientes reductores, es decir, poder cobrar el 100 por cien de la jubilación pese a solicitarla antes de la edad obligatoria en España (en 2026, la edad de jubilación ordinaria en España es de 65 años si se han cotizado al menos 38 años y 3 meses, o de 66 años y 10 meses si se ha cotizado menos tiempo. La edad legal aumenta gradualmente cada año hacia los 67 años en 2027). En este aspecto, respecto a la jubilación anticipada sin la aplicación de coeficientes reductores, la Seguridad Social recabará informes de diversos organismos, y una comisión de evaluación con representantes ministeriales y de los interlocutores sociales informará sobre el reconocimiento de los coeficientes. La aplicación de estos conllevará un incremento de la cotización a la Seguridad Social, conforme "al principio de equidad y de justicia contributiva de nuestro sistema", según ha defendido Elma Saiz. Esta medida se refleja en el Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, por el que se regula el procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social mediante la aplicación de coeficientes reductores.

Tal y como explican desde el despacho de abogados Sammos Legal, un trabajador con discapacidad del 65 por ciento "alcanza los requisitos de cotización, tiene la discapacidad reconocida ≥ 65 %, puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria mediante coeficientes reductores especiales, sin penalización en la cuantía". Por su parte, "un bombero con al menos 35 años de servicio efectivo puede jubilarse a los 59 años en lugar de 60 si su cuerpo lo permite, aplicando un coeficiente reductor del 0,20 por cada año trabajado como bombero"