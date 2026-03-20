Cómo quitar los chicles pegados al suelo: métodos eficaces para limpiar uno de los residuos urbanos más persistentes
El chicle puede permanecer años adherido al pavimento, pero existen técnicas sencillas y profesionales para retirarlo sin dañar el suelo
Los chicles pegados al suelo son uno de los residuos urbanos más comunes y, al mismo tiempo, uno de los más difíciles de eliminar. En calles, plazas, patios escolares o estaciones de transporte, estas pequeñas manchas oscuras se acumulan con el paso del tiempo y terminan afectando a la apariencia del pavimento. Aunque a simple vista parecen imposibles de quitar, existen varios métodos eficaces para retirarlos.
Uno de los sistemas más sencillos consiste en aplicar frío extremo. Cuando el chicle se enfría mucho, se endurece y pierde su elasticidad. Para conseguirlo, se puede utilizar hielo o sprays refrigerantes. Una vez endurecido, basta con rasparlo suavemente con una espátula o una herramienta plana para desprenderlo del suelo.
Otro método muy utilizado es el uso de agua caliente o vapor. El calor ablanda el chicle y permite despegarlo más fácilmente de la superficie. En limpieza profesional se utilizan máquinas de vapor a presión que dirigen aire y agua caliente sobre el residuo hasta que se desprende. Este sistema se emplea con frecuencia en zonas muy transitadas como calles comerciales o estaciones.
También existen productos específicos de limpieza, diseñados para disolver parcialmente la goma del chicle. Estos productos se aplican directamente sobre el residuo, se dejan actuar durante unos minutos y después se retiran con cepillos o espátulas.
Técnicas utilizadas por los servicios de limpieza
Los equipos profesionales de limpieza urbana suelen combinar varias técnicas para obtener mejores resultados. En muchas ciudades, por ejemplo, se utilizan máquinas especiales que mezclan vapor, presión de agua y productos biodegradables. Estas herramientas permiten retirar grandes cantidades de chicles en menos tiempo y sin dañar el pavimento.
El proceso suele seguir varios pasos. Primero se identifica la zona con mayor acumulación de chicles. Después se aplica calor o producto limpiador para ablandarlos. Finalmente se raspa o se utiliza agua a presión para retirar los restos que quedan adheridos.
Además del aspecto estético, eliminar los chicles tiene también un impacto en el mantenimiento de los espacios públicos. Con el paso de los años, la acumulación de estos residuos puede deteriorar ciertos tipos de pavimento y generar manchas permanentes.
Por este motivo, muchas campañas de limpieza urbana buscan no solo retirar los chicles existentes, sino también concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de depositarlos en papeleras. Aunque se trate de un residuo pequeño, su presencia masiva puede transformar por completo la imagen de una calle si no se controla.
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