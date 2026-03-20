Multado con 200 euros un conductor de autocaravana por llevar la baliza v-16 pero no colocar la v-19: la nueva norma la DGT es clara y la Guardia Civil ya vigila de cara a Semana Santa

La Dirección General de Tráfico (DGT) comunicó este lunes que ha revisado la normativa sobre autocaravanas para adaptarla al fuerte crecimiento de este tipo de vehículos en España, cuyo número se ha triplicado en la última década, al pasar de poco más de 48.000 en 2015 a cerca de 137.000 en la actualidad.

La nueva instrucción introduce cambios en materia de inspecciones técnicas, uso de las vías urbanas y señalización específica para estos vehículos. La instrucción PROT 2026/04 sustituye a la aprobada en 2023 con el objetivo de "incorporar novedades normativas, adaptar su contenido a los criterios establecidos por el Ministerio de Industria y Turismo en materia de inspección técnica y clarificar la aplicación de la normativa estatal en relación con las ordenanzas municipales, conforme a la interpretación fijada por el Tribunal Supremo", informó la DGT.

Entre las principales novedades, Tráfico precisa los plazos de inspección técnica, que varían según el tipo de vehículo. Las autocaravanas estarán exentas de ITV hasta los cuatro años, deberán pasarla cada dos años hasta los diez y de forma anual a partir de esa antigüedad, mientras que los furgones vivienda deberán someterse a inspección anual hasta los diez años y semestral desde entonces.

La instrucción también aclara que las autocaravanas pueden estacionar en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo, aunque deberán respetar las limitaciones que puedan establecer los ayuntamientos en sus ordenanzas, incluida la prohibición de acampar fuera de las zonas autorizadas, con el fin "de garantizar la seguridad vial, la fluidez del tráfico y el uso adecuado del espacio público".

Quedan unas pocas semanas para el inicio de las vacaciones de la Semana Santa y la DGT prevé millones de desplazamientos a lo largo y ancho del país. Por ello, muchos propietarios de autocaravanas y furgonetas camper viajarán para aprovechar la comodidad que aportan estas 'casas' rodantes. Eso sí, los conductores deben recordar que es obligatorio el uso de la baliza v-16 en caso de accidente en vía interurbana. ¿También en autocaravanas? "Están obligados a llevarlos los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses, según lo establecido en el Anexo XII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre", explican desde la DGT .

Para colocarla, la baliza V-16 suele venir con un imán potente que permite adherirse a superficies metálicas. Si el vehículo tiene una carrocería de aluminio o un techo de cristal, es posible que no se adhiera con la misma fuerza que en las superficies de acero. Para este tipo de casos, sería aconsejable adquirir un dispositivo que venga dotado de soporte con ventosa u otro tipo de sujeción. Es importante consultar las instrucciones del fabricante de la baliza V-16 para determinar la mejor forma de montaje y aseguramiento en diferentes tipos de vehículos. Si el dispositivo adquirido no dispone de dichos accesorios, podría colocarse en el arco del chasis o en el panel de la puerta del conductor, siempre intentando que quede situado en la parte más alta posible y lo más horizontal posible respecto del suelo.

La multa por no usar este dispositivo asciende a 80 euros. Y, mucho ojo, si abandonas tu vehículo sin chaleco reflectante, pese al haber colocado el dispositivo en el capó, la sanción llega a los 200 euros. Y la multa por ITV caducada o desfavorable en autocaravanas oscilan entre 200 euros y 500, según la gravedad, sin pérdida de puntos. Circular con la ITV caducada o con defectos graves conlleva 200 euros (100 con pronto pago), mientras que circular con ITV negativa se sanciona con 500 euros.