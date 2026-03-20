Kiko Rivera explota contra Irene Rosales y cuenta lo que de verdad ocurrió con su madre: "En vez de apagar el fuego lo alimentan"
"A veces la vida te pone delante de un espejo y te obliga a mirar de verdad", asegura el Dj
Roberto González | EP
Kiko Rivera ha vuelto a utilizar sus redes sociales para responder al aluvión de informaciones que están surgiendo sobre los detalles de su sorprendente reconciliación con Isabel Pantoja después de asegurar en los últimos años que no quería saber absolutamente nada de su madre. Este jueves, Antonio Rossi revelaba en 'El tiempo justo' que en su acercamiento a la tonadillera habría un impedimento que sería la presencia constante de Agustín Pantoja al lado de su hermana: "Kiko le quiere obviar de forma insistente. Para él es prioritario que esa persona no esté cerca de su madre. Y es difícil ponerla a ella en esa tesitura" apuntaba el colaborador después de contar que la artista habría hablado por teléfono hace unos días con sus nietos Francisco -fruto de la relación del dj y Jessica Bueno-, y Ana y Carlota, en común con Irene Rosales.
Reaccionando a esta información, Kiko ha compartido un nuevo y significativo mensaje dejando entrever que no solo ha firmado la 'paz' con su madre, sino también con su tío. Y junto a una imagen de pequeño junto a Isabel y Agustín ha reconocido que "a veces la vida te pone delante de un espejo y te obliga a mirar de verdad. A recordar de dónde vienes... y a aceptar que en el camino también cometí errores que pesan en el alma".
"Tampoco ayuda cuando a tu alrededor hay ruido, cuando en vez de apagar el fuego lo alimentan. Pero también aparecen personas que, sin hacer mucho ruido, te ayudan a abrir los ojos y entender muchas cosas", ha añadido; y aunque no menciona a nadie, muchos han visto en estas palabras un dardo a Irene, ya que dejaría entrever que su exmujer no ayudó en absoluto a que se reconciliase con su familia, pero que su nueva novia, Lola García, sí.
- El TSJ del País Vasco sentencia que la concesión del Salto de Villalcampo es de 75 años y no de 99, como defiende Iberdrola
- Agredido un militante socialista en Tábara pateado en la cabeza
- 120 vecinos de El Ferial en Benavente inician acciones por las obras de una clínica privada
- Lidl sorprende para el día del padre con la parrilla antiadherente de dos pisos eléctrica más barata del mercado: incluye ocho minisartenes
- Iván Alonso, galguero zamorano: 'Uva tiene un paso fuera de lo normal en un galgo campero
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el vaporizador todoterreno más barato del mercado par el Día del Padre: plancha las camisas directamente en la percha tras la lavadora
- Dos heridos tras un choque frontal entre dos turismos en la N-122 a su paso por Zamora
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el organizador de ropa que cuelga más barato del mercado: adiós a las perchas por apenas 5 euros