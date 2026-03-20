Cayetano Martínez de Irujo estalla ante la polémica por el cuadro de su madre, la duquesa de Alba: "Me trae sin cuidado"
Cayetana Fitz-James Stuart sigue generando titulares incluso años después de su fallecimiento
Roberto González | EP
Cayetana Fitz-James Stuart sigue generando titulares incluso años después de su fallecimiento gracias a una nueva polémica en torno a una de sus obras más desconocidas: un bodegón supuestamente pintado por la propia duquesa de Alba que hoy estaría a la venta en una web de segunda mano por 8.000 euros. La pieza, firmada por doña Cayetana y acompañada de un documento que avalaría su originalidad, habría permanecido durante décadas colgada en el salón de una mujer de 92 años llamada Inés, que ahora ha decidido desprenderse de ella porque, a su edad, "le va bien el dinero".
Según se contó este jueves en 'El tiempo justo', Inés mantiene un parentesco lejano con la familia de Alba. Solo vio a la duquesa en una ocasión, pero en aquel encuentro se atrevió a pedirle uno de sus cuadros porque le hacía mucha ilusión tener una obra suya. Doña Cayetana accedió y, desde entonces, el bodegón ha presidido la casa de esta señora hasta que, ante la necesidad económica, ha optado por ponerlo a la venta en internet como vía más directa para intentar obtener un buen precio por la pieza.
El programa también reveló que Leticia Requejo, colaboradora del espacio, ha intentado ponerse en contacto con Eugenia Martínez de Irujo para informarle de la existencia y la venta de este cuadro, aunque sin éxito por el momento. Por el momento, el que sí se ha pronunciado ha sido Cayetano Martínez de Irujo, que ha reconocido conocer a Inés, pero no tener constancia de la existencia de esta obra en particular. Lejos de mostrar interés por recuperarla para el patrimonio familiar, el jinete zanjó el asunto con desdén.
De hecho, Cayetano se muestra especialmente tajante con el equipo de Europa Press cuando le preguntan por la polémica en un acto público, donde recibió un premio en solitario. Sobre el supuesto cuadro de su madre en manos de su amiga, respond: "Que me trae sin cuidado, que no sé de lo que me está hablando, que no lo conozco". Y, en cuanto a por qué acudió solo a recoger ese galardón, se defiende con otra frase contundente: "Bueno, tampoco tengo que ir con mi familia a todas partes... Las preguntas muy raras, ¿no? Bárbara es que no está aquí, si no se me hubiera acompañado".
Mientras tanto, la posible venta del bodegón ha despertado el interés de algunos rostros conocidos del universo televisivo. Tal y como se comentó en el programa, Pelayo Díaz habría confesado que está pensando seriamente en comprar la obra de la duquesa de Alba. El estilista considera que podría tratarse de una inversión a largo plazo y llegó a asegurar que, en el mercado adecuado, podría revender el cuadro por el doble de su precio en cuestión de una semana, alimentando así el debate sobre el verdadero valor económico y sentimental de esta pintura "perdida" de doña Cayetana.
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