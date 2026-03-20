Adiós a las colas kilométricas en Ikea: el desconocido truco para pagar rápido sin necesidad de bajar ni tan siquiera la compra del carro
De esta forma, la compra será mucho más rápida
Alejandra Carreño
Es raro el día en el que no se encuentran colas kilométricas en las cajas de Ikea. Lo que no sabías es que hay una forma muy sencilla de evitarlas. Solo necesitas descargarte previamente la aplicación móvil del gigante de muebles sueco y, una vez en la tienda, ir escaneando los productos. De esta forma, explica @ordenizatebcn, se añaden directamente al carrito digital. Ya solo queda pagar.
Cuando acabas la compra, hay que dirigirse a las cajas automáticas, en vez de las normales. En ellas, sin necesidad ni tan siquiera de bajar los productos del carro, escaneas el QR de tu caja virtual y pagas. Así de fácil y así de rápido. "Menos tiempo de cola y compra mucho más rápida", asegura esta influencer, que muestra su funcionamiento a través de un vídeo.
En promoción
Ikea ha tirado el precio de su planta más popular. Ahora la puedes conseguir por solo 1,99 euros, ya que el artículo se encuentra rebajado al 33%. Su precio original era de 2,99 euros. Es decir, te ahorras 1 euro. La planta en cuestión pertenece a la serie "Fejka" y es una planta artificial de montaje para colocar en pared, ya sea en el interior o en el exterior de la vivienda, dando un toque natural al hogar.
Cada una de estas plantas, consistente en cuadrados de mural de hojas, tiene una medida de 26x26 centímetros, por lo que para llenar una pared se necesitan bastantes unidades y el ahorro es considerable al encontrarse el artículo tan rebajado.
Un jardín en vertical en casa
Según explica el gigante sueco de los muebles, se trata del artículo perfecto para darle un toque alegría y verdor a tu salón decorando las paredes con un panel de plantas artificiales. Si quieres crear un jardín vertical, ya sea interior o exterior, solo tienes que conectar varios paneles de plantas entre sí. Queda bien en el salón o el baño, o en el balcón o en la oficina. También es perfecta si no tienes tiempo de regar y quitar hojas muertas.
Los paneles de plantas artificiales se conectan entre sí con un simple clic. El panel apenas requiere mantenimiento y no se marchita, ya que las plantas son artificiales. Están hechas con un 50% de plástico reciclado como mínimo y vienen preparadas con una estructura de fácil montaje en la pared.
La planta con este precio estará por tiempo limitado. En concreto, hasta el 31 de agosto o fin de existencias.
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