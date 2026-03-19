Los trucos de limpieza que los hoteles no quieren que conozcas

Mantener una habitación de hotel impecable en poco tiempo no es casualidad. Detrás hay métodos, organización y pequeños trucos que marcan la diferencia. Según la empresa de limpieza Las Nieves, estos hábitos permiten trabajar de forma más rápida, eficiente y con resultados profesionales.

Limpia por zonas: el truco clave

Uno de los secretos mejor guardados es dividir el espacio en zonas. Este sistema evita dejar áreas sin limpiar y permite seguir un orden lógico. Es una de las bases de la limpieza profesional en hoteles.

Ventilar siempre antes de empezar

Abrir ventanas y puertas antes de limpiar es fundamental. No solo elimina malos olores, sino que mejora la calidad del aire y facilita todo el proceso.

Recoge antes de limpiar

Antes de usar cualquier producto, hay que retirar basura, ropa u objetos. Este paso agiliza el trabajo y hace que la limpieza sea mucho más efectiva.

Usa bien los productos

Leer las instrucciones de cada producto es imprescindible. Un mal uso puede dañar superficies o reducir su eficacia, afectando directamente al resultado final.

La ‘checklist’ que lo cambia todo

Crear una lista de tareas por prioridad ayuda a no olvidar nada y a optimizar el tiempo. Según Las Nieves, es una herramienta básica para mantener estándares altos en cualquier limpieza.

Aspirar dos veces: el detalle que marca la diferencia

Puede parecer exagerado, pero no lo es. Aspirar alfombras y tapetes dos veces garantiza eliminar completamente el polvo y la suciedad, dejando un acabado impecable.

Ten todo preparado

Uno de los grandes secretos es la organización. Tener todos los productos y herramientas a mano evita pérdidas de tiempo y mejora la eficiencia.

El mantenimiento también importa

No todo es limpiar. Cuidar el equipo de lavandería asegura que sábanas y toallas estén siempre en perfecto estado. Además, revisar aparatos como televisores o secadores evita problemas y quejas.

Escuchar para mejorar

Las sugerencias de los huéspedes son clave. Permiten detectar fallos y mejorar continuamente el servicio.