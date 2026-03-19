Los trucos de limpieza que los hoteles no quieren que conozcas
Limpiar mejor no es tan difícil
Mantener una habitación de hotel impecable en poco tiempo no es casualidad. Detrás hay métodos, organización y pequeños trucos que marcan la diferencia. Según la empresa de limpieza Las Nieves, estos hábitos permiten trabajar de forma más rápida, eficiente y con resultados profesionales.
Limpia por zonas: el truco clave
Uno de los secretos mejor guardados es dividir el espacio en zonas. Este sistema evita dejar áreas sin limpiar y permite seguir un orden lógico. Es una de las bases de la limpieza profesional en hoteles.
Ventilar siempre antes de empezar
Abrir ventanas y puertas antes de limpiar es fundamental. No solo elimina malos olores, sino que mejora la calidad del aire y facilita todo el proceso.
Recoge antes de limpiar
Antes de usar cualquier producto, hay que retirar basura, ropa u objetos. Este paso agiliza el trabajo y hace que la limpieza sea mucho más efectiva.
Usa bien los productos
Leer las instrucciones de cada producto es imprescindible. Un mal uso puede dañar superficies o reducir su eficacia, afectando directamente al resultado final.
La ‘checklist’ que lo cambia todo
Crear una lista de tareas por prioridad ayuda a no olvidar nada y a optimizar el tiempo. Según Las Nieves, es una herramienta básica para mantener estándares altos en cualquier limpieza.
Aspirar dos veces: el detalle que marca la diferencia
Puede parecer exagerado, pero no lo es. Aspirar alfombras y tapetes dos veces garantiza eliminar completamente el polvo y la suciedad, dejando un acabado impecable.
Ten todo preparado
Uno de los grandes secretos es la organización. Tener todos los productos y herramientas a mano evita pérdidas de tiempo y mejora la eficiencia.
El mantenimiento también importa
No todo es limpiar. Cuidar el equipo de lavandería asegura que sábanas y toallas estén siempre en perfecto estado. Además, revisar aparatos como televisores o secadores evita problemas y quejas.
Escuchar para mejorar
Las sugerencias de los huéspedes son clave. Permiten detectar fallos y mejorar continuamente el servicio.
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