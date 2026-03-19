El truco de las tiktokers estadounidenses para hacer de la limpieza de su hogar un ritual sofisticado

Si en algo son expertas las creadoras de contenido de limpieza es en romantizar los pasos más tediosos de las rutinas. Por eso, todas sus herramientas deben combinar a la perfección y ser visualmente armónicas. De alguna manera, los utensilios y productos de limpieza son también elementos de decoración en su hogar.

Una curiosa moda

De esa manía suya nace una moda muy llamativa: la de comprar recipientes bonitos o "aesthetic" en los que guardar sus productos de limpieza y grabar vídeos en los que muestran cómo los rellenan con dichos artículos.

Estos vídeos pueden llegar a acumular millones de visualizaciones y cientos de miles de me gustas en la plataforma, en la que triunfa cada vez más el contenido cotidiano, que muestra fragmentos de la vida diaria de una forma lo suficientemente alterada como para hacer parecer de lo más sofisticado cada minuto del día.

Es muy curioso que, para descansar de tareas tediosas como la limpieza, algunos espectadores inviertan su tiempo en, precisamente, seguir limpiando.