El truco de las tiktokers estadounidenses para hacer de la limpieza de su hogar un ritual sofisticado
Es un tip muy sencillo, aunque quizás no sea de lo más práctico
Si en algo son expertas las creadoras de contenido de limpieza es en romantizar los pasos más tediosos de las rutinas. Por eso, todas sus herramientas deben combinar a la perfección y ser visualmente armónicas. De alguna manera, los utensilios y productos de limpieza son también elementos de decoración en su hogar.
Una curiosa moda
De esa manía suya nace una moda muy llamativa: la de comprar recipientes bonitos o "aesthetic" en los que guardar sus productos de limpieza y grabar vídeos en los que muestran cómo los rellenan con dichos artículos.
Estos vídeos pueden llegar a acumular millones de visualizaciones y cientos de miles de me gustas en la plataforma, en la que triunfa cada vez más el contenido cotidiano, que muestra fragmentos de la vida diaria de una forma lo suficientemente alterada como para hacer parecer de lo más sofisticado cada minuto del día.
Es muy curioso que, para descansar de tareas tediosas como la limpieza, algunos espectadores inviertan su tiempo en, precisamente, seguir limpiando.
- El TSJ del País Vasco sentencia que la concesión del Salto de Villalcampo es de 75 años y no de 99, como defiende Iberdrola
- La antigua harinera de Carbajo, en Zamora se convertirá en 43 viviendas y 89 garajes
- Agredido un militante socialista en Tábara pateado en la cabeza
- Esta es la famosa cantante que actuará en Zamora por el Día de Castilla y León
- Un laboratorio confirma la liberación de amianto en un céntrico edificio de Tábara: 'Tenemos el veneno a pie de calle
- Zamora se une a Melilla y Teruel para aprovechar la arquitectura de la ciudad como fomento de la inclusión
- El ex de Anabel Pantoja reaparece y 'ha pedido una prueba de paternidad': 'Me ha enseñado foto en la que ve que se le parece a él
- Zamora implementará 'próximamente' la Zona de Bajas Emisiones