El truco definitivo para limpiar la "air fryer": un método infalible para eliminar la grasa de tu electrodoméstico

La "air fryer" se ha posicionado como el electrodoméstico más querido en las cocinas de todo el mundo. La versatilidad del aparato y la facilidad que da para hacer comidas rápidas, fáciles y saludables han hecho de ella un imprescindible para muchos. Sin embargo, puede que sin quererlo, al lavarla estés también terminando con ella.

Estropajo / SHUTTERSTOCK

Los estropajos convencionales, al no estar pensados para superficies antiadherentes, pueden estar rayando el teflon de la canasta y ser incluso peligroso para la salud. En cambio, los que sí están fabricados orientados para estas superficies, pueden no ser lo suficientemente potentes como para terminar con la gran cantidad de grasa que hay en tu freidora de aire.

El método infalible para limpiar la "air fryer"

Antes de nada, recuerda que este truco es es aplicable exclusivamente para la canasta y que bajo ningún concepto debes sumergir la parte del aparato que va enchufada a la corriente o tiene cables.

Para comenzar a limpiarla, necesitas esperar a que la "air fryer" esté templada. Después, colocarás una pastilla para el lavavajillas en el fondo y llenarás la canasta de agua muy caliente para ayudar a que se disuelva.

Pastillas o pods de lavavajillas y lavadora. / Archivo

El calor activará los agentes químicos de la pastilla de inmediato, así que solo tendrás que esperar unos 20 minutos a que la pastilla deshaga la grasa y aclarar la canasta con agua fría para quitar todos los restos de químicos.

Recuerda secarla bien antes de volver a utilizarla.