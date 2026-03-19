El truco definitivo para que tu casa huela bien: barato, rápido y sencillo

El error más común a la hora de limpiar es pensar que el hecho de que tu casa se vea limpia lo es todo. En realidad es el olfato el sentido que realmente confirma la limpieza. Por eso, asegurarte de que tu casa huela bien cambiará por completo la percepción de quienes vayan a verte.

La aspiradora que elimina pelusas y suciedad como ninguna otra por solo 86 € (y más chollos) / Pexels

Una forma rápida, efectiva y sencilla de hacerlo es echar una o dos gotas de aceite esencial en el filtro de la aspiradora y pasarla por tus superficies con normalidad. Al hacer esto, conviertes el aparato en una especie de difusor de aromas móvil que irá perfumando cada estancia de tu hogar.

Paso a paso

El procedimiento es sencillo y no te tomará tiempo. Comienza en el momento en el que limpias o cambias el filtro, ya que este deberá de estar libre de exceso de polvo. En ese momento, deberás echar el aceite esencial de tu preferencia. Las mejores para este uso son las de limón, menta, eucalipto o lavanda, pero puedes elegir la que quieras. No satures el filtro; solo necesitas unos puntos estratégicos y bastará con que eches de dos a tres gotas.

Una vez hayas echado el aceite sobre el filtro, deberás esperar alrededor de un minuto para que se absorba por completo. Después, aspira como de costumbre. A medida que el aire pasa a través del filtro, se calentará ligeramente por el motor. De esta manera, el aroma se intensifica y se distribuye por toda la casa.

¿Por qué funciona?

Lo interesante de este truco es que no enmascara los olores, sino que los neutraliza. A diferencia de los sprays, el aire sale filtrado y perfumado desde la fuente del movimiento de este. El olor suele durar en el ambiente mucho más tiempo que un ambientador convencional porque se impregna ligeramente de las fibras de alfombras y sofás al tener contacto con los tejidos. Con este truco, podrás hacer de tu hogar un paraíso olfativo.