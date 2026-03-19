Cómo reducir el estrés en minutos
El método rápido para frenar la ansiedad sin salir de casa
El estrés forma parte de la vida, pero cuando se vuelve constante puede afectar tanto a la salud física como mental. Según explican en Clínica Xalus Málaga, en momentos de tensión la respiración se acelera y se vuelve superficial, lo que aumenta la ansiedad y dificulta la relajación. La buena noticia es que existe una herramienta inmediata y eficaz: la respiración consciente.
Por qué respirar bien cambia todo
Tal y como señalan desde Xalus Málaga, la respiración está directamente conectada con el sistema nervioso.
Cuando respiramos de forma profunda y controlada, activamos el sistema nervioso parasimpático, encargado de la relajación. En cambio, una respiración rápida y superficial aumenta la tensión, la frecuencia cardíaca y la sensación de estrés.
Por eso, aprender a respirar correctamente puede ayudarte a recuperar la calma en solo unos minutos.
Ejercicios para reducir el estrés en solo 5 minutos
Si necesitas relajarte rápidamente, estos ejercicios pueden marcar la diferencia:
- Respiración diafragmática: inhala profundamente por la nariz expandiendo el abdomen y exhala lentamente por la boca.
- Técnica 4-7-8: inhala en 4 segundos, retén 7 y exhala en 8.
- Respiración alterna (Nadi Shodhana): inhala por una fosa nasal y exhala por la otra, alternando.
- Respiración cuadrada: inhala, retén, exhala y mantente sin aire durante 4 segundos cada fase.
Estos ejercicios pueden hacerse en cualquier momento: en el trabajo, antes de dormir o en situaciones de tensión.
Hábitos que ayudan a largo plazo
Además de la respiración, Clínica Xalus Málaga recomienda incorporar hábitos diarios que ayuden a controlar el estrés:
- Practicar actividad física.
- Mantener una alimentación equilibrada.
- Dormir lo suficiente.
- Hacer pausas durante el día.
- Practicar meditación o mindfulness.
Cinco minutos que lo cambian todo
El estrés es inevitable, pero saber gestionarlo es clave. Tal y como explican desde Clínica Xalus Málaga, dedicar solo unos minutos al día a la respiración puede ayudarte a reducir la ansiedad, mejorar la concentración y sentirte más relajado.
Y si el estrés se vuelve constante, buscar apoyo profesional puede ser el siguiente paso para encontrar un equilibrio duradero.
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