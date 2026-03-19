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Cómo reducir el estrés en minutos

El método rápido para frenar la ansiedad sin salir de casa

Estamos sufriendo un estrés neurológico motivado por las tensiones económicas y las redes sociales que anula nuestra flexibilidad cognitiva.

Estamos sufriendo un estrés neurológico motivado por las tensiones económicas y las redes sociales que anula nuestra flexibilidad cognitiva. / IA/T21

Ernesto Izquierdo

El estrés forma parte de la vida, pero cuando se vuelve constante puede afectar tanto a la salud física como mental. Según explican en Clínica Xalus Málaga, en momentos de tensión la respiración se acelera y se vuelve superficial, lo que aumenta la ansiedad y dificulta la relajación. La buena noticia es que existe una herramienta inmediata y eficaz: la respiración consciente.

Por qué respirar bien cambia todo

Tal y como señalan desde Xalus Málaga, la respiración está directamente conectada con el sistema nervioso.

Cuando respiramos de forma profunda y controlada, activamos el sistema nervioso parasimpático, encargado de la relajación. En cambio, una respiración rápida y superficial aumenta la tensión, la frecuencia cardíaca y la sensación de estrés.

Por eso, aprender a respirar correctamente puede ayudarte a recuperar la calma en solo unos minutos.

Ejercicios para reducir el estrés en solo 5 minutos

Si necesitas relajarte rápidamente, estos ejercicios pueden marcar la diferencia:

  • Respiración diafragmática: inhala profundamente por la nariz expandiendo el abdomen y exhala lentamente por la boca.
  • Técnica 4-7-8: inhala en 4 segundos, retén 7 y exhala en 8.
  • Respiración alterna (Nadi Shodhana): inhala por una fosa nasal y exhala por la otra, alternando.
  • Respiración cuadrada: inhala, retén, exhala y mantente sin aire durante 4 segundos cada fase.

Estos ejercicios pueden hacerse en cualquier momento: en el trabajo, antes de dormir o en situaciones de tensión.

Hábitos que ayudan a largo plazo

Además de la respiración, Clínica Xalus Málaga recomienda incorporar hábitos diarios que ayuden a controlar el estrés:

  • Practicar actividad física.
  • Mantener una alimentación equilibrada.
  • Dormir lo suficiente.
  • Hacer pausas durante el día.
  • Practicar meditación o mindfulness.

Cinco minutos que lo cambian todo

El estrés es inevitable, pero saber gestionarlo es clave. Tal y como explican desde Clínica Xalus Málaga, dedicar solo unos minutos al día a la respiración puede ayudarte a reducir la ansiedad, mejorar la concentración y sentirte más relajado.

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Y si el estrés se vuelve constante, buscar apoyo profesional puede ser el siguiente paso para encontrar un equilibrio duradero.

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