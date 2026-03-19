Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación

Ya queda menos para el inicio de las vacaciones de Semana Santa y seguro que ya son muchos los españoles que han preparado esta semana de descanso tan especial, que supone la antesala de las deseadas vacaciones de verano. Durante esos días de finales de marzo, se espera que haya millones de desplazamientos a las zonas de costa y del su del país.

Un momento en el que los conductores, familiares o amigos que les acompañen pasarán varias horas metidos en el coche. Por ello, la guardia civil ha querido alertar a los ciudadanos recordando que el conductor, sobre todo, debe evitar tener distracciones mientras estar al volante.

"El móvil es la principal causa de distracción. Un solo segundo mirando la pantalla… es conducir a ciegas", recuerdan desde la guardia civil.

Usar el móvil al volante es una falta grave según recoge el artículo 18.2 del Reglamento General de Circulación. Antes de la llegada de la nueva reforma de la Ley de Seguridad Vial implicaba una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet. Sin embargo, desde el 21 de marzo de 2022 la retirada de puntos por conducir con el móvil sube hasta los seis (te recordamos que el RACE tiene un servicio de protección del carnet por puntos a sus Socios). Si el pago se hace en los 20 días posteriores a la notificación de la multa, entonces la cuantía es de 100 euros, aunque los puntos retirados son los mismos. Tampoco puedes manipular el móvil mientras conduces aunque esté en un soporte: conlleva 200 euros de multa y la retirada de tres puntos del carnet. En el caso de que te llamen, utiliza un sistema de manos libres, tal y como recuerdan desde RACE.

Pero ojo, incluso otros gestos como manipular el GPS también puede ser motivo de sanción. Desde la Dirección General de Tráfico (DGT), recuerdan que cuando apartas la vista unos segundos para tocar la pantalla del GPS, es como recorrer cientos de metros «a ciegas». A 50 km/h puedes recorrer más de 250 metros sin atención, y a 120 km/h el riesgo se multiplica. Por eso la normativa no se centra solo en el móvil: cualquier dispositivo que desvíe la atención es sancionable.

Otro motivo de sanción puede ser el abrir la guantera mientras el vehículo está en movimiento. Esta sanción es una "multa por distracción". "Si un agente considera que buscar algo en la guantera ha provocado una conducción negligente o peligrosa, puede imponer una multa, generalmente de 200 euros, similar a otras distracciones como comer, beber o discutir".

Así que lo mejor enel coche es ir pendiente de la carretera evitando cualquier tipo de distracción y una interacción calmada y pausada con el resto de ocupantes del vehículo.