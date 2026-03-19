Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mesa plegable de terraza que también sirve para la cocina

Ikea o Zara Home tienen motivos para preocuparse por Lidl. La cadena de descuento está pisándole los talones a la competencia con sus muebles contemporáneos a precios bajos. Como es el caso de esta mesa de alta gama que se puede plegar.

Si quieres sacar el máximo partido a tu dinero, estás en el lugar adecuado. Los seguidores de la cadena saben que, en esta tienda de descuento, ¡los precios bajos son lo más importante! Si no, ¿cómo se explica el éxito cada vez mayor que la marca alemana tiene entre los clientes?

Para hacer frente a la subida de precios que se vive en todas las tiendas, la cadena de descuento está haciendo todo lo posible estos días por mantener sus precios. Los clientes pueden encontrar allí artículos de calidad que nunca decepcionan y los artículos imprescindibles para la llegada del buen tiempo.

Lidl es también el lugar ideal para amueblar tu hogar si dispones de un presupuesto reducido. Tanto si decides mudarte como si quieres cambiar la decoración, en esta cadena de descuento encontrarás todo lo que necesitas para sentirte a gusto en tu casa.

Al igual que Ikea , Lidl se lanza ahora a la venta de artículos para el hogar. En esta cadena encontrarás muebles de almacenamiento que te ayudarán a mantener el orden en tu casa. La marca también se enorgullece de presentar la mesa de Livarno Home de estilo escandinavo. Déjate seducir por este modelo plegable con capacidad para entre 2 y 4 personas.

Se trata de una mesa de madera pintada que cuenta con dos tableros abatibles que se pueden utilizar juntos o por separado.

En el centro, también encontrarás una estructura estable con cuatro cajones, ideales para guardar cubiertos o utensilios de cocina. Con unas dimensiones aproximadas de 150 x 74 x 80 cm, este mueble es perfecto para cocinas pequeñas que requieren muebles modulares y versátiles.

Moderna y muy atractiva, su estructura está recubierta de un barniz blanco mate que le confiere un aspecto elegante. Este barniz facilita su limpieza y, por lo tanto, su mantenimiento diario con productos de limpieza adecuados. Fácil de montar por uno mismo gracias al material y las instrucciones incluidos, esta mesa ya ha conquistado a una amplia clientela de Lidl. Además, su precio también contribuye a su éxito. Y es que este mueble, con una excelente relación calidad-precio, cuesta 99 euros.