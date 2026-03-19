Lidl sorprende para el día del padre con la parrilla antiadherente de dos pisos eléctrica más barata del mercado: incluye ocho minisartenes

Para deleite de los amantes del queso y las carnes a la parrilla, Lidl ha decidido poner a la venta una plancha a un precio muy asequible. Y lo menos que se puede decir es que se trata de un aparato que sin duda seducirá a muchos consumidores.

Esta parrilla de 800 W es ideal para preparar numerosas recetas. Te permitirá asar y gratinar verduras, carne, pescado y cualquier otro alimento de uso diario.

Para facilitar estas tareas, este aparato, a la venta en Lidl, cuenta además con una pala extraíble de aluminio. Esto hará que la limpieza del aparato resulte mucho más sencilla. Además, se trata de un aparato presentado por la marca que cuenta con un interruptor de encendido y apagado con indicador luminoso. También tiene una resistencia de acero inoxidable que lo hace muy resistente y duradero.

Sus patas antideslizantes te permitirán colocarlo donde desees. No tendrás que preocuparte por su falta de estabilidad, ya que se mantiene firme sin problemas allá donde decidas colocarlo. Por si fuera poco, las espátulas de plástico incluidas en el kit se pueden lavar en el lavavajillas. Este producto también incluye seis minisartenes antiadherentes en las que los alimentos no se pegan.

Este aparato, a la venta en Lidl, pesa 1,5 kg. Su cable mide unos 100 cm, lo que te permitirá enchufarlo a una toma de corriente sin problemas, aunque siempre puedes utilizar un alargador si es necesario.

Además, debes saber que este producto está disponible a un precio muy asequible. De hecho, no tendrás que gastar mucho dinero para hacerte con este aparato dado que la empresa lo ofrece por 24,99 euros.

En su catálogo, Lidl también ha puesto a la venta un aparato para fondue con una potencia de 1400 W. Se trata de otra opción un poco más completa que te permitirá cocinar todos los productos que desees. Se trata de otro aparato que sirve para gratinar y asar verduras, carnes y pescados. Esta parrilla de Lidl tiene una capacidad de 1,6 litros y la parrilla mide 42 x 2 x 23,1 centímetros. Cuenta con una placa para fondue y un recipiente de acero recubierto de aluminio de alta calidad con revestimiento antiadherente de la marca ILAG.

Además, cuenta con una resistencia y un reflector de acero inoxidable. Sus patas son antideslizantes para una mayor estabilidad.

Este aparato se vende con numerosos accesorios. Entre ellos se incluyen pinchos para fondue, un cuenco para fondue, un protector contra salpicaduras, espátulas de plástico y un plato. Por cierto, todos estos artículos se pueden lavar en el lavavajillas.

El conjunto incluye además ocho mini-sartenes antiadherentes, espátulas de plástico y tenedores para fondue. Si desea adquirir este aparato, tendrás que pagar 59,99 euros.