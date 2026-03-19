Hábitos diarios con los que puedes salvar el planeta

El planeta se enfrenta a múltiples amenazas, pero también a una gran oportunidad: cambiar desde lo cotidiano. Según explica Nabalia Energía, el cambio climático está directamente relacionado con las emisiones de CO2 generadas por actividades humanas, especialmente por el uso de combustibles fósiles.

Este exceso de gases de efecto invernadero provoca el aumento de la temperatura global, el deshielo de los polos, la subida del nivel del mar y el impacto sobre numerosas especies. Además, los océanos absorben parte de este CO2, lo que altera su equilibrio y contribuye a su acidificación.

Pero no todo está perdido. Tal y como señalan desde Nabalia Energía, los hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia.

Comprar menos y reciclar más

Una de las claves es consumir solo lo necesario y reciclar siempre que sea posible. Reducir residuos es fundamental, especialmente cuando se trata de plásticos, uno de los grandes enemigos de los océanos.

También se recomienda evitar envases innecesarios y apostar por alternativas reutilizables, como bolsas de tela.

Cambios en la alimentación

Reducir el consumo de pescado y marisco puede ayudar a frenar la sobreexplotación marina. Además, es importante optar por productos obtenidos de forma sostenible.

Incluso el café puede influir: el café cultivado a la sombra evita la deforestación, ya que no requiere talar bosques para su producción.

Menos papel, más conciencia

Antes de imprimir, conviene preguntarse si es realmente necesario. Usar papel reciclado, aprovechar ambas caras o recurrir a libros electrónicos y bibliotecas son alternativas que ayudan a reducir el impacto ambiental.

También optar por productos de madera de segunda mano contribuye a frenar la deforestación.

Ahorro de energía y agua

El uso de bombillas LED permite ahorrar energía y mejorar la eficiencia. En el día a día, pequeños gestos como no dejar el grifo abierto innecesariamente o utilizar lavavajillas pueden reducir el consumo de agua.

Transporte más sostenible

El transporte es otra de las claves. Usar transporte público, compartir coche o apostar por vehículos eléctricos alimentados con energía renovable son opciones que reducen las emisiones.

Implicarse también cuenta

Más allá de los hábitos individuales, señalan en Nabalia, participar en actividades de reforestación o apoyar a organizaciones que trabajan por el medioambiente también es fundamental.