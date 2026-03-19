Cambio en las Zona de Bajas Emisiones y adiós a la multa de 200 euros: "Permitirá la circulación de los coches sin etiqueta"

Una de las novedades desde el 1 de enero de 2026, junto con el uso de la baliza v-16, es la llegada de las a Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a diferentes ciudades. Por ejemplo, en Madrid, los vehículos que no cuentan con etiqueta ambiental (conocido como distintvo v-25), la denominada etiqueta A, no podrán circular por estas zonas.

En Oviedo, que también cuenta con ZBE se restringe el acceso al centro a coches sin etiqueta (gasolina pre-2000, diésel pre-2006). Las restricciones afectan al anillo interior, con multas de 200 euros tras un periodo informativo.

Tal y como explica el Boletín Oficial del Estado, la etiqueta A se refiere a los coches de gasolina matriculados antes del año 2000, y coches diésel anteriores al año 2006, cuando la matrícula de los coches rondaba la las letras D y F en la matriculación. De forma mucho más precisa, hablaríamos de coches de gasolina anteriores a la normativa Euro 3, y coches diésel anteriores a la normativa Euro 4. El BOE explica que no se ha creado un distintivo ambiental para los vehículos A. Por tanto, hablar de etiqueta A no tiene sentido, ya que no existe. Por su parte, el Ayuntamiento de Oviedo exigirá a los vehículos con el distintivo B –propulsados con gasolina y diésel más antiguos pero con bajas emisiones–, C –coches gasolina y diésel recientes–, ECO – híbridetos enchufables y vehículos a gas– y Cero Emisiones –vehículos eléctricos y de hidrógeno– que circulen con la respectiva pegatina medioambiental por el eje más comercial.

Ahora, el Ayuntamiento de Madrid quiere autorizar de manera temporal la circulación de los vehículos A empadronados en Madrid mientras se cumpla con la directiva de calidad del aire para el dióxido de nitrógeno (NO2).

Será una enmienda al texto definitivo de la ordenanza de Movilidad Sostenible que el Grupo Municipal Popular registrará de cara al Pleno de marzo, donde previsiblemente se aprobará dada la mayoría absoluta del PP, han informado desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad en un comunicado.

Según datos del área, en febrero del año pasado se registraron en Madrid 1.045.898 vehículos únicos al día, de los que 11.309 eran vehículos con clasificación A de Madrid, el equivalente al 1,08% del total.

Dado que el porcentaje de afección es "mínimo", el Gobierno municipal propone mediante autorización temporal, incluida en una disposición transitoria, que los vehículos con clasificación ambiental A empadronados en Madrid o que paguen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la capital puedan continuar circulando por el término municipal. También se les permitirá estacionar en las zonas de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) del barrio que les corresponda. Estas dos concesiones serán viables siempre que se cumplan con los valores establecidos en la directiva europea de calidad del aire para el dióxido de nitrógeno. Si se produjera el incumplimiento de los valores límite de NO2 en cualquiera de las 24 estaciones de la red de calidad del aire madrileña se extinguirá el periodo transitorio de autorización temporal regulado en la nueva disposición, han explicado desde el área.