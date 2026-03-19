7 síntomas silenciosos que podrían estar avisando de un problema grave de salud

Dolor de pecho, pérdida de visión o dificultad para hablar suelen activar todas las alarmas. Pero… ¿qué pasa con esos síntomas más sutiles que muchas personas ignoran? Según Mayo Clinic, algunos signos aparentemente leves pueden ser una señal de problemas de salud importantes. Saber identificarlos puede marcar la diferencia.

1. Pérdida de peso sin explicación

Perder peso sin intentarlo puede parecer algo positivo, pero no siempre lo es.

Puede estar relacionado con diferentes afecciones como:

Hipertiroidismo.

Diabetes.

Depresión.

Enfermedad hepática.

Cáncer.

Trastornos de malabsorción.

Si pierdes más del 5 % de tu peso en 6 a 12 meses, es recomendable consultarlo.

2. Fiebre persistente o muy alta

La fiebre ayuda al cuerpo a combatir infecciones, pero cuando se mantiene o es muy elevada, puede ser una señal de alerta.

Puede estar asociada a:

Infecciones como COVID-19.

Infecciones urinarias.

Tuberculosis.

Efectos de algunos medicamentos.

Atención si:

Supera los 39,4 °C.

Dura más de tres días.

3. Falta de aire sin causa clara

Sentir falta de aire tras esfuerzo es normal. Pero si aparece de forma repentina o sin motivo, requiere atención inmediata.

Puede estar relacionada con:

Asma o bronquitis.

Neumonía.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Embolia pulmonar.

Problemas cardíacos.

Ataques de pánico.

4. Cambios en los hábitos intestinales

Cada persona tiene un patrón distinto, pero hay señales que no deben ignorarse:

Heces con sangre o muy oscuras.

Diarrea o estreñimiento persistente.

Dolor abdominal continuo.

Esto puede estar relacionado con infecciones o afecciones como el síndrome del intestino irritable o el cáncer de colon.

5. Confusión o cambios en la personalidad

Si aparecen de forma repentina, es importante prestar atención.

Incluyen:

Dificultad para pensar o concentrarse.

Cambios de conducta.

Pueden deberse a infecciones, deshidratación, mala nutrición, enfermedades mentales o consumo de sustancias.

6. Sentirte lleno demasiado rápido

Sentirte satisfecho tras comer muy poco no siempre es normal.

Puede ir acompañado de:

Náuseas.

Vómitos.

Hinchazón.

Pérdida de peso.

Entre las posibles causas están el reflujo gastroesofágico, las úlceras o, en algunos casos, problemas más graves como el cáncer de estómago.

7. Ver destellos de luz

A veces están relacionados con migrañas. Pero si aparecen de forma repentina, informan en Mayo Clinic, pueden indicar un problema más serio.

Podrían ser señal de desprendimiento de retina, una afección que requiere atención médica inmediata para evitar pérdida de visión.