El precio del acoso laboral: hasta un 50% del sueldo

El salario ya no es el único factor clave a la hora de elegir trabajo. Según un estudio de El Observatorio Social de la Fundación “la Caixa”, cada vez más personas en España priorizan aspectos como la flexibilidad, el ambiente laboral o el tiempo de desplazamiento… incluso por encima del dinero.

El análisis, basado en una encuesta a 8.000 personas, revela un cambio profundo: hombres y mujeres están dispuestos a aceptar salarios más bajos a cambio de mejores condiciones laborales.

No todo es dinero: lo que más valoran los trabajadores

Los datos del estudio muestran que tanto hombres como mujeres evitarían empleos con:

Horarios rígidos.

Desplazamientos largos (más de una hora).

Falta de teletrabajo.

Además, el ambiente laboral es clave. Según El Observatorio Social de la Fundación “la Caixa”, los trabajadores aceptarían:

Hasta un 20% menos de salario por un buen ambiente.

Hasta un 33% menos si se evitan conflictos con superiores.

Esto demuestra que la calidad de vida y el bienestar en el trabajo pesan cada vez más en la toma de decisiones.

La gran diferencia: la seguridad en el trabajo

Pero hay un punto donde las diferencias entre hombres y mujeres son especialmente llamativas: el riesgo de acoso sexual.

El estudio de El Observatorio Social de la Fundación “la Caixa” señala que:

Las mujeres renunciarían hasta al 50% de su salario por trabajar en un entorno seguro.

En el caso de los hombres, esa cifra baja al 36%.

Además, tanto hombres como mujeres rechazan más los empleos donde las posibles víctimas de acoso son mujeres, lo que refleja una mayor sensibilidad hacia esta situación.

El impacto del acoso es aún mayor en quienes lo han vivido

El efecto se intensifica entre quienes han sufrido acoso. Según el estudio, las mujeres que han sido víctimas exigen hasta un 87% más de salario para aceptar trabajos con riesgo de acoso.

Este dato refleja el fuerte impacto que tiene un entorno laboral inseguro y cómo influye directamente en las decisiones profesionales.

Las conclusiones son claras. Tal y como indica El Observatorio Social de la Fundación “la Caixa”, mejorar la flexibilidad laboral no parece aumentar las brechas de género.

Sin embargo, reforzar las políticas contra el acoso, mejorar su control y fomentar una cultura de respeto puede ser determinante para avanzar en igualdad y mejorar el funcionamiento del mercado laboral.

En definitiva, el estudio pone sobre la mesa una realidad contundente: el bienestar, la seguridad y el respeto en el trabajo pueden llegar a valer tanto… o más que el salario.