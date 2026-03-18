¿Cuál es la palabra del día según la RAE?
Este miércoles la palabra del día suena seguro
La palabra del día de hoy es sin lugar a dudas muy original. El vocablo "bugle", para muchos desconocido, hace referencia a un curioso instrumento de viento, y es destacado por la Real Academia de la lengua Española como palabra del día este miércoles 18 de marzo.
"Bugle" proviene del francés y a su vez del inglés, lengua en la que este término designa un cuerno de caza. La etimología es muy curiosa, ya que antiguamente, este instrumento, se fabricaba con cuernos de búfalo.
A día de hoy ya no es necesario recurrir a productos animales para fabricar el artilugio, sino que en su defecto se utiliza un cuerno de metal, en forma de tubo cónico y largo, que se enrolla sobre sí mismo para conseguir el sonido tan característico del bugle. En el cuerpo del instrumento, se añade un número indeterminado de pistones, designado por cada artesano.
Debido a su forma cónica, el sonido que emite el bugle es más suave y aterciopelado. Sin embargo, lo colocamos en una escala junto a otros tipos de corneta, este será el más oscuro y profundo, debido a lo mismo.
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