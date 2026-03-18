La nueva serie española que llegará a 240 países y plantea la gran pregunta del siglo

La nueva serie española de Prime Video ya está dando que hablar incluso antes de su estreno. Según la información publicada por Amazon, ‘Day One’ llega el 13 de marzo a más de 240 países y territorios con una premisa que interpela directamente al espectador: ¿hasta dónde puede avanzar la tecnología sin que perdamos lo que nos hace humanos?

La presentación oficial tuvo lugar en Barcelona, en un evento que reunió a más de 800 personas y a todo el elenco principal. Pero hubo un detalle inesperado que marcó la noche: los robots de la serie se pasearon entre el público, convirtiéndose en protagonistas del evento.

Una historia que arranca con una llamada

La trama sigue a Ulises Albet, interpretado por Álex González, un brillante informático que abandonó el mundo tecnológico tras la muerte de su hermana.

Diez años después, todo cambia con una llamada de su antiguo socio, Samuel Barrera. La advertencia es clara: el mundo está en peligro. Este regreso coincide con la celebración del Mobile World Congress en Barcelona y obliga al protagonista a enfrentarse a su pasado y a los límites del progreso tecnológico.

Una serie que refleja el momento actual

Tal y como recoge Amazon, el equipo de la serie tiene claro que ‘Day One’ conecta con el momento actual.

Álex González explica que la ficción “habla de un momento sociocultural único” y busca hacer reflexionar. En la misma línea, la directora Marta Pahissa señala que el dilema ético no es un añadido, sino el punto de partida de la historia.

El actor Jordi Mollà también aporta su visión sobre el progreso: cada avance genera nuevos problemas, en una cadena constante que define la evolución tecnológica.

Tecnología, pero también relaciones humanas

Más allá de la tecnología, la serie pone el foco en las personas. Según Amazon, el propio equipo tuvo que replantearse su relación con el mundo digital durante el rodaje.

Alba Planas reconoce que cambió su visión tras descubrir el impacto positivo de la tecnología en ámbitos como la medicina. La conclusión que atraviesa toda la serie es clara: la tecnología no es mala en sí, sino el uso que hacemos de ella.

Por su parte, Iván Massagué trabajó su personaje desde la experiencia humana de convivir con un implante cerebral, reforzando ese equilibrio entre avance tecnológico y emoción.

Barcelona como nunca antes se había visto

La serie convierte Barcelona en un elemento clave de la historia. El rodaje tuvo lugar en espacios como el Barcelona Supercomputing Center, el Sincrotrón ALBA o el distrito 22@, mostrando una cara tecnológica de la ciudad poco conocida.

Según destaca Amazon, ‘Day One’ es una serie ambiciosa que, pese a su alcance internacional, mantiene una esencia local. El equipo creativo subraya que tuvo libertad total para desarrollar una historia personal, con un reparto internacional y un enfoque centrado en el debate sobre los límites de la tecnología.

El resultado: una serie que combina ciencia, emoción y reflexión… y que aspira a conquistar al público en todo el mundo.