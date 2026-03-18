La mitad de los trabajadores cambia de empleo por la conciliación: el dato que lo cambia todo
Las empresas lo admiten: la conciliación es clave para retener talento
La conciliación entre la vida laboral y personal se ha convertido en uno de los temas más importantes del mercado laboral en España. Ya no se trata solo de tener un buen sueldo: cada vez más profesionales buscan equilibrio, bienestar y tiempo para su vida fuera del trabajo.
Según datos publicados por InfoJobs, esta realidad es tan relevante que hasta el 50% de los cambios de empleo están relacionados con la conciliación y la flexibilidad laboral. De hecho, mejorar la conciliación aparece como uno de los principales motivos, con un 22% de las menciones.
Este cambio de prioridades llega en un contexto en el que también se han incorporado nuevas medidas, como la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidados desde 2025, que incluyen 17 semanas de permiso por nacimiento, semanas adicionales de cuidado hasta los 8 años y 32 semanas para familias monoparentales.
Las empresas lo tienen claro: la conciliación atrae talento
Desde el punto de vista empresarial, la percepción es clara. Tal y como recoge InfoJobs, más de 8 de cada 10 empresas creen que aplicar medidas de conciliación mejora el atractivo de la compañía.
Los datos son contundentes:
- El 87% cree que aumentaría la satisfacción y el compromiso de los empleados
- El 85% considera que ayuda a atraer y retener talento
- El 83% señala que mejora la salud mental de los equipos
En palabras de Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, la conciliación se ha consolidado como uno de los factores más influyentes en el entorno laboral, ya que los trabajadores valoran cada vez más poder compatibilizar su carrera profesional con su vida personal.
Pero hay un problema: conciliar sigue siendo muy difícil
A pesar de su importancia, la realidad es menos optimista. Según la información difundida por InfoJobs, el 65% de los trabajadores considera difícil o muy difícil conciliar.
Además, 1 de cada 5 lo ve muy difícil, lo que demuestra que, aunque la conciliación es una prioridad creciente, mejorarla sigue siendo complicado para una gran parte de la población.
Lo que realmente piden los trabajadores
Entre quienes tienen más dificultades, las soluciones están claras. Las medidas más demandadas siguen estando relacionadas con la flexibilidad:
- Flexibilidad horaria (53%)
- Teletrabajo (37%)
- Jornada intensiva (35%)
A esto se suma una tendencia en crecimiento: la desconexión digital, que ya es clave para el 27% de los trabajadores, reflejando la preocupación por estar siempre disponibles.
Una brecha de género que sigue sin resolverse
La conciliación también refleja desigualdades importantes. Según InfoJobs, las mayores diferencias entre hombres y mujeres aparecen en las medidas relacionadas con los cuidados.
Las diferencias superan los 20 y 30 puntos porcentuales en casos como la jornada reducida o las excedencias. Además, cuando hay diferencias en permisos, la mayoría percibe que son las mujeres quienes los prolongan.
En definitiva, los datos de InfoJobs confirman una idea clara: la conciliación ya es uno de los factores clave del empleo, pero sigue siendo uno de los grandes retos pendientes.
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