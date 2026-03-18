Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva olla de cocción digital que baja su precio al máximo
El electrodoméstico incluye una tapa hermética con asa central y dos asas laterales, además de una carcasa de acero inoxidable para mayor robustez
M. R. / A. O.
Si buscas simplificar tu día a día en la cocina, Lidl es tu sitio. La cadena alemana sigue sorprendiendo con aparatos que a veces no sabes ni que necesitas... hasta que los ves. Es el caso de un electrodoméstico que acaba de lanzar al mercado y que da una vuelta de tuerca a cualquier olla a presión.
A menudo considerada incómoda o restrictiva, la olla podría ser sustituida por una solución más moderna y segura, ya disponible en las tiendas. En el mundo culinario, Lidl multiplica las referencias capaces de seducir tanto a aficionados como a apasionados. Entre utensilios asequibles y aparatos más ambiciosos, la empresa sigue siendo un actor serio frente a las grandes marcas especializadas. Esta estrategia se basa en productos prácticos, fáciles de usar y adaptados a espacios reducidos, sin sacrificar el rendimiento.
La alternativa que se propone es una olla de cocción lenta digital de la marca Crock-Pot. Este aparato destaca por su generosa capacidad de 7,5 litros, ideal para comidas familiares o platos cocinados con antelación. A menudo considerada incómoda o restrictiva, la olla a presión podría ser sustituida por una solución más moderna y segura, ya disponible en las tiendas. En el mundo culinario, Lidl multiplica las referencias capaces de seducir tanto a aficionados como a apasionados.
En Lidl, esta olla de cocción lenta se presenta como un producto de alta gama accesible. A pesar de su gran capacidad, su formato sigue siendo compacto, lo que facilita su instalación en cocinas pequeñas. Esta combinación atrae a las personas que desean optimizar su espacio. Y todo ello sin renunciar a la versatilidad.
Tres niveles de temperatura
La olla de cocción lenta digital Crock-Pot de Lidl que ofrece la marca es muy fácil de usar gracias a sus tres niveles de temperatura que permiten adaptar la cocción según las recetas. Un temporizador programable, que va de 30 minutos a 20 horas, permite una total libertad en la organización de las comidas. Una función de mantenimiento del calor toma el relevo una vez finalizada la cocción y así se evita cualquier pérdida de sabor o textura.
El diseño también ha sido objeto de especial atención. La forma redonda favorece una difusión homogénea del calor. La tapa hermética, equipada con un asa central, limita las salpicaduras y conserva los aromas. Dos asas laterales integradas en la base garantizan un manejo estable y seguro, incluso cuando el aparato está lleno. Lidl también apuesta por la robustez con una carcasa de acero inoxidable.
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